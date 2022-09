Le comté de Géorgie valide des milliers d’électeurs contestés par les alliés de Trump

Un groupe géorgien a contesté le statut des électeurs inscrits pour les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.

Le comté de Gwinnett a validé 15 000 à 20 000 électeurs.

Le groupe a été accusé de cibler des zones à forte population afro-américaine.

Un comté de Géorgie a validé 15 000 à 20 000 électeurs inscrits dont le statut a été contesté avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, ont annoncé mercredi des responsables, laissant 16 000 autres affaires en suspens à résoudre, selon le groupe dirigeant la contestation.

La campagne de contestation électorale dans le comté de Gwinnett, une banlieue d’Atlanta, est dirigée par VoterGA, qui soutient les fausses affirmations de Donald Trump selon lesquelles une fraude généralisée lui a coûté les élections de 2020.

Soutenu par des alliés de premier plan de l’ancien président, VoterGA a contesté 37 000 inscriptions sur les listes électorales dans le comté d’environ 562 000 électeurs actifs.

Des défis similaires se déroulent dans les comtés de Géorgie, qui ont des courses serrées pour le gouverneur et le sénateur américain sur le bulletin de vote, et les questions ont submergé le conseil électoral de Gwinnett.

Les défenseurs du droit de vote soutiennent que la campagne cible de manière disproportionnée les zones à forte population afro-américaine. VoterGA conteste cela, le qualifiant de mensonge.

Le superviseur des élections du comté de Gwinnett, Zach Manifold, a déclaré mercredi à la commission électorale du comté qu’un examen des défis trouvés entre 15 000 et 20 000 avait été éliminé de tout examen approfondi parce que le processus par lequel ces électeurs se sont fait livrer leurs bulletins de vote était légitime.

Manifold a déclaré avoir été informé juste avant la réunion que 6 275 défis supplémentaires avaient été retirés par VoterGA.

Le co-fondateur de VoterGA, Garland Favorito, a déclaré à Reuters que ces contestations avaient été retirées après qu’un précédent examen du comté de Gwinnett avait déterminé qu’elles étaient légitimes, laissant un total d’environ 16 000 affaires en attente.

Favorite a dit :

Je serais surpris si d’autres inscriptions étaient supprimées (des listes électorales) avant les élections.

Cet effort fait suite aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles une fraude généralisée a permis à l’actuel président Joe Biden de gagner l’État et le pays dans son ensemble en 2020.

Les affirmations de Trump ont été rejetées par plusieurs tribunaux, revues d’État et membres de son ancienne administration.

Les contestations du rôle des électeurs de cette année sont déposées en vertu de la loi géorgienne sur l’intégrité des élections de 2021, ou SB 202, qui a permis aux citoyens de remettre plus facilement en question l’éligibilité des électeurs inscrits.

Les bénévoles de VoterGA ont parcouru les archives publiques pour compiler leurs réclamations, cherchant à vérifier si les électeurs s’étaient mal inscrits, avaient déménagé, avaient des adresses invalides ou n’avaient pas pu être comptabilisés.

Le groupe est soutenu par le projet américain, qui a été fondé par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, et l’ancien directeur général d’Overstock.com Inc, Patrick Byrne.

Le projet américain a annoncé en août qu’il parrainerait des poursuites liées à des réclamations concernant les élections de 2020 en Géorgie, dont plusieurs impliquant VoterGA et Favorito.

Favorito a déclaré qu’il n’avait pas voté pour Trump et qu’il n’avait jamais rencontré Flynn ou Byrne, mais qu’il se félicitait de leur aide.

Les défenseurs du droit de vote, notamment l’American Civil Liberties Union et All Voting is Local, affirment que VoterGA abuse de la loi, qui, selon eux, visait à permettre aux citoyens ayant personnellement connaissance d’une irrégularité de la signaler, par exemple lorsqu’un voisin déménage et est toujours inscrits pour voter localement.

Le groupe apporte “des dizaines de milliers de ce que nous appellerions des défis sans fondement qui mobilisent les ressources de bureaux qui ont vraiment mieux à faire en ce moment”, a déclaré Vasu Abhiraman, conseiller politique principal de l’ACLU de Géorgie.