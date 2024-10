Le comté de Géorgie déclare qu’il poursuit une entreprise pour incendie chimique

CONYERS, Géorgie — Un comté de Géorgie prépare un procès fédéral visant à fermer l’usine chimique BioLab où un incendie a envoyé un nuage chimique toxique au-dessus de la banlieue d’Atlanta le mois dernier, le dernier d’une série d’incidents dangereux qui ont contraint de nombreuses personnes à évacuer.

« Nous voulons qu’ils disparaissent », a déclaré lundi la commissaire du comté de Rockdale, Sherri Washington, lors d’une conférence de presse.

« Pendant trois semaines, j’ai écouté les nombreuses conséquences physiques, mentales et émotionnelles que la négligence de cette entreprise a causées à nos résidents », a-t-elle déclaré. « Et je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour les faire retirer. »

Les résidents de Rockdale et les propriétaires d’entreprises ont intenté plus d’une douzaine de poursuites depuis l’incendie. Le comté prévoit de porter plainte une fois que les commissaires auront approuvé un contrat avec un cabinet juridique lors de leur réunion de mardi. Les commissaires espèrent tenir BioLab et sa société mère, KIK Consumer Products, responsables de leur négligence et de leur mauvaise conduite, en partie grâce à des mesures correctives et à une indemnisation pour les dommages causés aux zones et aux résidents touchés.

BioLab n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi.

BioLab, qui fabrique des produits chimiques pour piscines, opère dans le comté depuis 1973 et les dossiers montrent qu’il est l’un de ses plus gros employeurs, contribuant près de 3% de la valeur imposable de l’assiette fiscale du comtéplus grand que tout autre contribuable de Rockdale, a rapporté le Atlanta Journal Constitution.

Mais les accidents ont fait des ravages à plusieurs reprises, avec des incidents dangereux survenus en 2020, 2016 et 2004, obligeant également les gens à évacuer ou à s’abriter sur place.

L’incendie du mois dernier à l’usine de Conyers, à environ 40 kilomètres au sud-est du centre-ville d’Atlanta, a propagé une forte odeur chimique et une brume sur une vaste zone. Les autorités ont ordonné à environ 17 000 habitants du comté de Rockdale d’évacuer et plus de 90 000 personnes se confiner sur place, obligeant les entreprises à fermer et les écoles à annuler les activités de plein air.

BioLab a déclaré qu’il remédierait à la situation et a ouvert la semaine dernière un centre d’assistance communautaire permettant aux résidents et aux propriétaires d’entreprises de déposer des réclamations. Un communiqué de l’entreprise indique que le centre a aidé environ 300 membres de la communauté et qu’un centre d’appels d’entreprise ouvert 24h/24 et 7j/7 a aidé plus de 7 500 appelants avec des réclamations et des remboursements.

L’avocate Shayna Sacks du cabinet d’avocats new-yorkais Napoli Shkolnik, qui travaille avec le comté, a déclaré que Rockdale était ouvert aux négociations si elles aboutissaient à des « résolutions rapides et justes » qui répondent aux préoccupations du comté.

« Notre objectif n’est pas seulement de résoudre le problème immédiat, mais également de créer un précédent qui renforce la responsabilité des entreprises en ce qui concerne notre environnement et notre communauté », a déclaré Sacks.