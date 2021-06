Le comté de Fulton est apparemment « incapable » de produire tous les documents de transfert des urnes et il est suffisamment alarmant que le secrétaire d’État de Géorgie enquête maintenant :

NEWSMAX – Le secrétaire d’État de Géorgie a déclaré que son bureau réexaminait le traitement des documents liés aux urnes dans le comté le plus peuplé de l’État lors des élections de l’année dernière.

« De nouvelles révélations selon lesquelles le comté de Fulton n’est pas en mesure de produire tous les documents de transfert des urnes feront l’objet d’une enquête approfondie, comme nous l’avons fait avec d’autres comtés qui n’ont pas respecté les règles et réglementations de la Géorgie concernant les urnes. Cela ne peut pas continuer », a écrit lundi le secrétaire d’État Brad Raffensperger dans un tweet.

Les règles temporaires adoptées par la Commission électorale de l’État l’année dernière ont permis aux électeurs de renvoyer les bulletins de vote par correspondance en les mettant dans des boîtes de dépôt sécurisées. Les règles exigeaient que le comté récupère les bulletins de vote dans chaque boîte de dépôt au moins une fois toutes les 24 heures et que chaque équipe de collecte remplisse et signe un formulaire de transfert lors du retrait des bulletins de vote. Le formulaire devait inclure la date, l’heure, le lieu et le nombre de bulletins de vote.

La porte-parole du comté de Fulton, Jessica Corbitt, a déclaré mardi dans un e-mail que le comté avait suivi les procédures de collecte des bulletins de vote par correspondance dans les boîtes de dépôt.

Le porte-parole du bureau du secrétaire d’État, Ari Schaffer, a déclaré que le tweet de Raffensperger faisait référence aux commentaires faits par un employé des élections du comté de Fulton dans un rapport publié sur The Georgia Star News, un site Web conservateur. Le rapport indique que certains formulaires de transfert de boîte de dépôt manquaient lorsque le comté de Fulton a produit des formulaires en réponse à une demande de dossiers ouverts.

Le rapport cite une déclaration de Mariska Bodison, avec Fulton County Registration and Elections, disant que les responsables ont remarqué que « quelques formulaires sont manquants ». Elle a déclaré que lorsqu’une épidémie de COVID-19 s’était produite dans un entrepôt des élections de comté en octobre, « certains documents de procédure ont peut-être été égarés ».

« Nous conservons une grande quantité de documents et recherchons nos fichiers de l’année dernière », a déclaré Corbitt mardi. « La majorité des formulaires de transfert des bulletins de vote ont déjà été produits et nous continuons d’en rechercher une poignée. »

Elle a déclaré que le comté avait été en contact avec le bureau du secrétaire d’État pour les tenir au courant de ses progrès.