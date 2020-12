Daisie Esseie, à droite, une travailleuse de la santé de 77 ans, attend de recevoir un vaccin Pfizer / BioNtech Covid-19 plus tôt ce mois-ci. | Eva Marie Uzcategui Trinkl / Agence Anadolu via Getty Images

L’épreuve par épreuve est une mauvaise façon de distribuer des médicaments vitaux.

Dimanche, le comté de Lee, le ministère de la Santé de Floride, a publié un communiqué de presse assez surprenant. Des centaines de vaccins Covid-19 seraient distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi dans divers sites du comté. Selon le communiqué de presse, la première distribution de ce type commencerait lundi à 14 heures, dans un centre de parcs et de loisirs à Estero, en Floride. Les vaccins ne seraient disponibles que pour les personnes de 65 ans et plus.

Ce qui s’est passé ensuite était complètement prévisible.

Selon le News-Press, un journal local de Floride, des centaines de personnes âgées se sont alignées sur le site de vaccination. Certains d’entre eux sont arrivés à peine deux heures après l’annonce des sites de vaccination. Beaucoup de ces personnes âgées à la recherche de vaccins se sont enveloppées dans des sacs de couchage et des couvertures pour endurer le temps froid – dimanche, la température à Estero a chuté jusqu’à 46 degrés, selon Weather Channel – et ont campé en espérant qu’ils étaient arrivés assez tôt pour être vacciné.

Avant midi, plus de deux heures avant le début des vaccinations, les responsables de la santé du comté ont tweeté que le site d’Estero était à pleine capacité.

Il y a un débat vigoureux parmi les experts en santé publique sur la façon d’attribuer les vaccins Covid-19 alors que le sérum salvateur est encore rare. Certains experts affirment que les populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes âgées, devraient être prioritaires. D’autres soutiennent que les travailleurs faisant face au public devraient être vaccinés en premier parce que ces travailleurs sont plus susceptibles d’interagir avec les autres et de propager le virus s’ils sont infectés.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pour ce que cela vaut, recommande de combiner ces approches. Après avoir vacciné les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée, les directives du CDC demandent que les personnes de plus de 75 ans et certains «travailleurs essentiels de première ligne» reçoivent la priorité absolue.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a, quant à lui, rejeté les conseils du CDC, annonçant plus tôt ce mois-ci que «nos vaccins vont être ciblé pour notre population âgée», C’est-à-dire les résidents de plus de 65 ans.

Pourtant, quelle que soit la sagesse de donner la priorité aux personnes âgées par rapport aux travailleurs de première ligne, il devrait aller sans dire qu’encourager les résidents âgés à camper pour se faire vacciner, comme s’ils étaient des étudiants à la recherche de billets pour un match de basket-ball, n’est pas une pratique de santé publique idéale. Entre autres choses, les personnes âgées qui sont les plus à risque si elles sont infectées ne sont probablement pas les mieux adaptées pour dormir sous les étoiles et supporter des températures froides pendant 12 heures ou plus.

Entre 300 et 600 personnes peuvent être vaccinées en une journée sur ces sites de vaccination éphémères. Pendant ce temps, le comté de Lee compte plus de 770 000 habitants, dont plus d’un quart sont des personnes âgées.

De plus, alors que le plan de distribution de vaccins du comté de Lee semble inhabituellement aléatoire, des signes précoces inquiétants montrent que le pays dans son ensemble a du mal à distribuer le vaccin rapidement et efficacement. Plus tôt cette année, les fonctionnaires fédéraux ont fixé un objectif de 20 millions de personnes vaccinées d’ici la fin décembre. Lundi, un peu plus de 2 millions ont été vaccinés. Il peut y avoir un certain retard dans la déclaration, mais même ainsi, les experts en santé publique sonner l’alarme sur les plans de distribution de vaccins du pays.

Cela dit, les États-Unis se classent actuellement au quatrième rang parmi tous les pays pour les doses de vaccin administrées par habitant, bien devant des pays comme le Canada et l’Allemagne qui ont des démocraties stables et un leadership compétent. Les défis logistiques liés à la distribution du vaccin sont assez décourageants, et ils sont susceptibles de s’avérer difficiles, peu importe qui est à la Maison Blanche – ou dans divers manoirs du gouverneur.