Le comté de DuPage commence la rénovation du centre de soins – Shaw Local

Le comté de DuPage a organisé mardi une célébration de la rénovation pour célébrer le début de la construction à l’intérieur du DuPage Care Center, le premier projet majeur de l’établissement en plus de 30 ans.

Les responsables du comté ont organisé la «cérémonie de la rupture du mur» dans l’aile nord du centre de soins, qui sera la première section à subir des travaux de construction. L’aile comprend 80 000 pieds carrés et 128 chambres de résidents qui seront mises à jour, avec un coût de projet de 11,3 millions de dollars. Le projet de l’aile nord devrait être achevé en juillet 2025, selon un communiqué de presse du comté de DuPage.

«Nous avons entendu des résidents du DuPage Care Center qui ont loué l’attention qu’ils reçoivent dans notre établissement, ce qui montre un engagement envers l’excellence de la part de notre personnel. Maintenant, il est temps que le bâtiment corresponde à cet engagement, en veillant à ce que ce joyau caché brille plus que jamais », a déclaré Deborah Conroy, présidente du conseil d’administration du comté de DuPage, dans le communiqué.

Alors que le personnel du centre de soins s’efforçait de protéger ses résidents pendant la pandémie, les solvants de nettoyage se sont usés sur les rampes, les luminaires et les finitions, ce qui a souligné la nécessité de rénovations.

« Tout au long de ce projet, nous avons sollicité les commentaires du personnel et des résidents pour leur permettre de déterminer à quoi devraient ressembler leur maison et leur lieu de travail. Nous sommes impatients de commencer et nous avons hâte de fournir à ces résidents un lieu de vie mis à jour et amélioré », a déclaré le président du comité des services sociaux, Greg Schwarze, dans le communiqué.

L’ensemble du projet de rénovation du centre de soins DuPage rénovera les chambres des résidents, l’entrée principale et le hall, les espaces communs et les postes d’infirmières. Le projet devrait coûter 31,5 millions de dollars, selon le communiqué.

Le centre de soins Kenneth Moy DuPage a été construit en 1888 en tant que maison de charité du comté et est devenu un établissement de soins infirmiers dans les années 1930. Il a connu des agrandissements majeurs en 1964, 1979 et 1991. L’établissement abrite plus de 300 résidents et fournit des soins qualifiés subaigus, des soins de longue durée et des soins spéciaux pour la maladie d’Alzheimer. Le Care Center est un établissement classé cinq étoiles qui respecte les normes établies par le Département de la santé publique de l’Illinois et les Centers for Medicare and Medicaid Services.