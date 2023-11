Le comté de Douglas teste des centaines de personnes pour la tuberculose

Les employés du ministère de la Santé se sont rendus au travail vendredi avec une urgence de santé publique en jeu. Les travailleurs occupaient les lignes téléphoniques et attendaient les appelants après qu’un cas de tuberculose ait potentiellement exposé des centaines de personnes au Westview YMCA, dans le nord-ouest d’Omaha. La directrice de la santé, Lindsay Huse, a déclaré à KETV NewsWatch 7 que les traceurs de contacts ont suivi toutes les personnes potentiellement exposées, ce qui représente un large éventail de personnes – selon l’expert en maladies infectieuses du Children’s Nebraska. « La tuberculose n’est pas endémique aux États-Unis », a déclaré le Dr Kari Neeman. “Le département de santé du comté de Douglas aide à évaluer les personnes atteintes de tuberculose. Il y a probablement 15 ou 20 enquêtes sur des épidémies qui sont effectuées chaque année.” Qu’est-ce que la tuberculose ? Voici les symptômes et tout ce que vous devez savoir sur la maladie. Le Children’s Nebraska teste ce week-end les enfants âgés de 4 ans et moins, qui ont été potentiellement exposés au cours des 10 dernières semaines. Ils peuvent recevoir un traitement préventif pour empêcher leur tuberculose de se développer. Le ministère de la Santé procédera à un dépistage des adultes et des personnes âgées de plus de 4 ans entre le 15 et le 17 novembre. « Tous ceux qui ont été exposés ont été informés. À ce stade, nous testerons chaque individu pour voir s’il présente des signes de cette infection tuberculeuse. » ” Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré qu’une urgence publique permettrait au ministère de rechercher des ressources supplémentaires pour obtenir des fonds pour traiter la tuberculose. L’urgence a commencé cette semaine lorsque le ministère a pris connaissance d’un cas de tuberculose mardi. Le cas actif était quelqu’un du Westview YMCA Childwatch, une zone où les parents peuvent déposer leurs enfants lorsqu’ils utilisent l’établissement. Le directeur de la santé affirme que les contacts potentiels ont été informés à l’aide des dossiers du YMCA, ce qui a également aidé les responsables à contacter les familles pour une réunion. Jeudi soir. Si vous présentez des symptômes, contactez le service de santé du comté de Douglas au 402-444-3400. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 15h. Le directeur de la santé a déclaré que le département s’efforçait de doter la ligne téléphonique de samedi. Obtenez les derniers titres de KETV NewsWatch 7

Les employés du ministère de la Santé se sont rendus au travail vendredi avec une urgence de santé publique en jeu. Les travailleurs occupaient les lignes téléphoniques et attendaient les appelants après qu’un cas de tuberculose ait potentiellement exposé des centaines de personnes au Westview YMCA, dans le nord-ouest d’Omaha. La directrice de la santé, Lindsay Huse, a déclaré à KETV NewsWatch 7 que les traceurs de contacts ont suivi toutes les personnes potentiellement exposées, ce qui représente un large éventail de personnes – selon l’expert en maladies infectieuses du Children’s Nebraska. “La tuberculose n’est pas endémique aux États-Unis”, a déclaré le Dr Kari Neeman. “Le département de santé du comté de Douglas aide à évaluer les personnes atteintes de tuberculose. Il y a probablement 15 ou 20 enquêtes sur des épidémies chaque année.” Qu’est-ce que la tuberculose ? Voici les symptômes et tout ce qu’il faut savoir sur la maladie. Children’s Nebraska teste ce week-end les enfants âgés de 4 ans et moins, qui ont été potentiellement exposés au cours des 10 dernières semaines. Ils peuvent recevoir un traitement préventif pour empêcher leur tuberculose de se développer. Le ministère de la Santé procédera à un dépistage des adultes et des personnes âgées de plus de 4 ans du 15 au 17 novembre. “Tous ceux qui ont été exposés ont été informés. À ce stade, nous testerons chaque individu pour voir s’il présente des signes d’infection tuberculeuse”, a déclaré le Dr Neeman. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré qu’une urgence publique permettrait au ministère de rechercher des ressources supplémentaires pour financer le traitement de la tuberculose. L’urgence a commencé cette semaine lorsque le département a eu connaissance d’un cas de tuberculose mardi. Le cas actif était quelqu’un du Westview YMCA Childwatch, une zone où les parents peuvent déposer leurs enfants tout en utilisant l’établissement. Le directeur de la santé affirme que les contacts potentiels ont été informés à l’aide des dossiers du YMCA, ce qui a également aidé les responsables à contacter les familles pour une réunion jeudi soir. Si vous présentez des symptômes, contactez le service de santé du comté de Douglas au 402-444-3400. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 15h. Le directeur de la santé a déclaré que le département s’efforçait de doter la ligne téléphonique de samedi. Recevez les derniers titres de KETV NewsWatch 7