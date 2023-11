Le comté de Douglas confirme un cas positif de tuberculose au YMCA local

Le service de santé du comté de Douglas a confirmé un cas actif de tuberculose dans un YMCA local. Le service de santé examine plus de 500 expositions possibles qui auraient pu se produire à la garderie sans rendez-vous du YMCA Westview, située près de la 156e rue et de Summit Plaza. des expositions possibles se seraient produites entre la fin du printemps et la fin octobre, et le DCHD continuera d’enquêter sur l’endroit où se trouvent les patients alors qu’ils étaient contagieux pour déterminer davantage d’expositions potentielles. Le DCHD informera les parents de tout enfant qui a eu un contact étroit avec le patient ainsi que de toute autre personne susceptible d’avoir été exposée. Un contact étroit est considéré comme un temps prolongé à une ou plusieurs reprises avec une personne contagieuse qui propage les germes en toussant. Le Nebraska organisera des cliniques samedi et dimanche pour tester les enfants de quatre ans et moins qui pourraient avoir été exposés. Le DCHD organisera également des cliniques au YMCA du 15 au 17 novembre. Une réunion d’information parentale aura lieu le 9 novembre au YMCA de 18 h 30 à 19 h 30. Selon le ministère de la Santé, le comté de Douglas avait 15 cas confirmés dans 2022 et 15 cas jusqu’en septembre de cette année. En 2023, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé plus de 8 000 cas aux États-Unis. Qu’est-ce que la tuberculose ? Voici les symptômes et tout ce qu’il faut savoir sur la maladie. Voir l’histoire complète ici.Les symptômes de la tuberculose comprennent une toux qui dure plusieurs semaines, des douleurs thoraciques, des crachats de sang ou d’expectorations, une faiblesse/fatigue, une perte de poids, un manque d’appétit, des frissons, de la fièvre et des sueurs nocturnes.Obtenez les derniers titres de KETV NewsWatch 7

