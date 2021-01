Derby a été contraint de fermer son terrain d’entraînement à Moor Farm en raison d’une augmentation des cas positifs de coronavirus au club.

L’équipe de Wayne Rooney a été battue par Sheffield mercredi ce week-end, qui a depuis fermé son propre terrain d’entraînement lundi.

Les Rams ont maintenant confirmé qu’un certain nombre de joueurs et de membres du personnel de la première équipe se sont isolés après avoir été testés positifs pour Covid-19.

Un communiqué publié sur le site officiel du club a déclaré: «Les membres du personnel et les joueurs ont été testés lundi et ont ensuite renvoyé un certain nombre de résultats positifs.

« Les noms de ces personnes ne seront pas rendus publics pour des raisons de confidentialité médicale, mais eux et leurs proches doivent désormais purger une période d’isolement chez eux conformément aux directives du gouvernement britannique.

« Conformément au protocole Derby County et EFL COVID-19, le terrain d’entraînement du club Moor Farm a été fermé avec effet immédiat.

« De plus, le club est en dialogue avec l’EFL et la Football Association concernant les prochains matches. »

Derby doit se rendre samedi à Chorley, côté nord de la Ligue nationale, pour son affrontement au troisième tour de la FA Cup, mais ce match pourrait maintenant être incertain.