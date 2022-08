Le comté de DeKalb signale une deuxième chauve-souris positive pour la rage, confirme le département de la santé – Shaw Local

DeKALB – Le département de la santé du comté de DeKalb a confirmé lundi qu’une deuxième chauve-souris avait été testée positive pour la rage, après qu’une personne à Sycamore ait été mordue par une chauve-souris samedi.

Les autorités sanitaires locales ont déclaré qu’une chauve-souris avait mordu une personne à Sycamore samedi et qu’elle recevait actuellement un traitement contre la rage.

La rage est un virus principalement transporté par les chauves-souris dans l’Illinois et il peut affecter le système nerveux central des humains et d’autres mammifères. Les autorités sanitaires locales ont déclaré que le virus peut être mortel sans soins préventifs.

La rage peut être contractée de plusieurs manières différentes. Les gens peuvent contracter le virus après avoir été mordus par un animal infecté ou le contracter lorsque la salive d’un animal enragé pénètre dans les yeux, le nez, la bouche ou une plaie.

Les autorités sanitaires du comté de DeKalb soulignent qu’une chauve-souris active pendant la journée, trouvée au sol et incapable de voler, peut être rapide. Mais les gens ne peuvent pas simplement regarder une chauve-souris et dire si elle a la rage. L’animal n’a pas besoin d’être agressif ou de présenter d’autres symptômes pour identifier et savoir s’il a la rage, ont indiqué les autorités sanitaires.

Si quelqu’un est mordu ou exposé à une chauve-souris, les autorités sanitaires l’exhortent à consulter un médecin car la série de traitements vaccinaux contre la rage doit commencer immédiatement.

Les autorités sanitaires soulignent que des considérations particulières doivent être prises en compte si l’on pense qu’une morsure de chauve-souris a mordu un enfant ou une personne handicapée, ou pendant que l’on dort – car ce sont des situations où l’on est plus vulnérable ou moins susceptible de ressentir de la douleur. ça se produit.

Conseils pour prévenir la propagation de la rage