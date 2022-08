Le comté de DeKalb reste à risque « élevé » de COVID-19 ; masques d’intérieur recommandés pour tous – Shaw Local

Vendredi, le comté de DeKalb reste à risque “élevé” de transmission communautaire du COVID-19, selon le département de la santé de l’État.

En conséquence, l’utilisation d’un masque d’intérieur et des vaccins mis à jour sont recommandés quel que soit le statut vaccinal, selon le Département de la santé publique de l’Illinois.

Selon l’IDPH évaluations des risques de transmission des coronavirus au niveau communautaire, 42 comtés de l’Illinois – y compris les comtés de DeKalb, DuPage, Kane, Kendall, Lake, Lee, Stephenson, Whiteside, Will et Winnebago – sont à haut risque de propagation communautaire du virus.

38 autres comtés sont à risque “moyen”.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent de porter un masque bien ajusté dans les espaces publics intérieurs, quel que soit le statut de vaccination, et de rester à jour sur les vaccinations et les rappels. Les personnes dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif, qui présentent des symptômes ou qui ont été exposées à une personne atteinte du virus doivent porter un masque.

Selon les données de l’état, le comté de DeKalb signale près de 33,6 cas pour 100 000 habitants, avec 27 % des lits de soins intensifs disponibles dans le comté. Vendredi, 56,75% des résidents du comté de DeKalb étaient entièrement vaccinés, un statut sur lequel les responsables de la santé continuent de souligner offre la meilleure chance de lutter contre les cas d’infection plus graves et d’éviter l’hospitalisation.

Les résultats des tests rapides à domicile ne sont pas signalés et ne sont pas comptés dans le total officiel.

Le nombre de décès dus au virus dans le comté de DeKalb est de 201, aucun nouveau décès n’ayant été signalé cette semaine.

L’IDPH recommande également à toute personne dans les communautés à haut risque, en particulier celles dont le système immunitaire est affaibli, de se tenir au courant des vaccinations et des rappels COVID-19. Le CDC recommande également aux personnes de 50 ans et plus de rechercher un deuxième rappel s’ils ne l’ont pas déjà fait, afin d’assurer la protection immunitaire la plus solide contre les variantes évolutives du COVID-19.

Si une personne contracte ou soupçonne qu’elle a le COVID-19, elle doit suivre les protocoles de test et d’isolement, y compris se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’elle confirme si elle a le virus et s’isoler jusqu’à ce qu’elle soit négative.

Pour les rassemblements communautaires ou publics, les lieux de travail et les écoles dans les zones à haut risque, l’IDPH recommande de maintenir une ventilation suffisante à l’intérieur, d’envisager de filtrer les personnes censées se rassembler à l’intérieur et de garantir un accès équitable aux tests, à la vaccination, au traitement et à d’autres dispositions.

Quand tester, quels symptômes rechercher

Les tests rapides fonctionnent mieux lorsqu’ils sont utilisés par une personne présentant déjà des symptômes de COVID-19 ou administrés cinq à sept jours après l’exposition au virus. Si quelqu’un présente des symptômes et se révèle négatif lors d’un test rapide, les responsables de la santé ont déclaré que ces personnes sont fortement encouragées à se retester. Ils peuvent également rechercher un test moléculaire PCR – un test d’écouvillonnage nasal qui est envoyé à un laboratoire et proposé dans la plupart des pharmacies de la région – pour des résultats plus précis. Les tests PCR peuvent être programmés sur rendez-vous dans les pharmacies et les cliniques de la région, y compris Walgreens, CVS et Physicians Immediate Care.

Contrairement aux souches précédentes de COVID-19, les variantes d’omicron peuvent ne pas présenter de perte de goût ou d’odeur. Au lieu de cela, beaucoup déclarent ressentir des symptômes de rhume ou de grippe, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

En général, surveiller fièvre ou frissons, toux, essoufflement ou difficulté à respirer, fatigue, douleurs musculaires ou corporelles, maux de tête, nouvelle perte de goût ou d’odorat, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou vomissements ou diarrhée.

Pour une liste non exhaustive des sites de test, rendez-vous sur dph.illinois.gov/testing.

Pour trouver un vaccin disponible près de chez vous, visitez le site Web du département de la santé du comté de DeKalb à www.health.dekalbcounty.org/about/coronavirus/covid-19-vaccination ou www.vaccins.gov.

Le département de la santé du comté de DeKalb fournit également des vaccins COVID-19 à tous les éligibles (ceux de 5 ans et plus) tout au long de la semaine dans son bâtiment, 2550 N. Annie Glidden Road à DeKalb. Les visites sans rendez-vous sont acceptées de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h les lundis, mercredis et vendredis. Les vaccins proposés comprennent des doses pédiatriques pour les enfants de 5 à 11 ans, des première et deuxième doses de Moderna et Pfizer, la dose unique Johnson & Johnson et des rappels.