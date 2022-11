Le comté de DeKalb a besoin de Linh Nguyen pour le greffier et l’enregistreur du comté – Shaw Local

Tasha Sims est une personne charmante profondément enracinée dans le comté de DeKalb. Avec 14 ans de travail pour le gouvernement du comté, elle est bien connue et appréciée. C’est peut-être ça le problème.

Après le redécoupage, 29 000 cartes d’identité d’électeur incorrectes ont été envoyées par la poste. Les cartes de remplacement ont été envoyées avec des erreurs et ont dû être corrigées et renvoyées. Lors des élections primaires de mai, un nombre important de bulletins de vote incomplets ont été imprimés et utilisés pour voter. Une circonscription a reçu des bureaux de vote incorrects – deux fois.

Les résidents de cette communauté se présenteront pour voter en novembre, seulement pour être envoyés dans un autre bureau de vote. Les sites Web des comtés sont primitifs et difficiles à naviguer. Les tâches d’enregistrement actuellement effectuées en personne pourraient être effectuées par voie électronique. Tasha n’était responsable d’aucun de ces problèmes; Cependant, elle a dit à maintes reprises que le bureau du greffier fonctionne bien et qu’elle changera très peu.

Tasha Sims peut ne pas être en mesure de voir ou de résoudre les problèmes avec la division des élections ou le service des archives de DeKalb. Elle est trop habituée au statu quo.

Les problèmes sont évidents pour Linh Nguyen. À chaque erreur, Linh a été motivé à faire mieux pour notre communauté. Linh a de vastes projets d’amélioration au bureau du greffier. Son doctorat. Ses connaissances en informatique et son expérience dans l’utilisation de superordinateurs pour traiter d’énormes quantités de données font d’elle une candidate idéale pour ce poste important.

S’il vous plaît, votez pour que Linh Nguyen fasse entrer le comté de DeKalb dans le 21e siècle.

Jennifer Johnson

DeKalb