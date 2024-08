Le comté de Cumberland estime que la plainte du syndicat des services correctionnels est insuffisante et inexacte

26 août — Le comté de Cumberland a demandé au conseil des relations de travail de l’État de rejeter une plainte déposée par des agents pénitentiaires qui allèguent qu’un contrat fédéral pour héberger davantage de détenus a ajouté une pression injuste sur un personnel déjà surchargé de travail.

La plainte a été déposée le mois dernier auprès du Maine Labor Relations Board, qui régit les négociations collectives des employés du secteur public. Le National Correctional Employees Union, qui représente la plupart des employés de la prison du comté de Cumberland, a allégué que lorsque le comté a renouvelé son accord lucratif avec le US Marshals Service pour héberger des détenus fédéraux, il a modifié unilatéralement les conditions d’emploi sans consulter le syndicat.

Mais dans sa réponse déposée la semaine dernière, le comté a déclaré que le contrat avec le service des maréchaux est une pratique de longue date dans la prison et que les allégations du syndicat ne sont pas suffisamment solides pour justifier l’intervention du conseil.

Le litige est maintenant en attente d’examen par le directeur exécutif du conseil, Neil Daly. Bien qu’il n’y ait pas de délai précis pour la décision de Daly, il a déclaré lors d’un appel téléphonique lundi après-midi qu’il prendrait probablement sa décision dans les deux prochaines semaines. S’il détermine que la plainte est suffisante et contient des « réclamations recevables », il fixera une date d’audience. Mais toute décision finale appartient au conseil, a-t-il déclaré.

Le service des marshals a mis fin à son contrat avec la prison en septembre 2022 en raison d’un manque de personnel. Plus tard dans le mois, Joyce a fermé la prison à la plupart des détenus en raison de ces pénuries. Lorsque la prison a repris son contrat avec les marshals en juillet, 14 détenus du US Marshals Service et 11 du US Immigration and Customs Enforcement ont été amenés dans l’établissement.

Le shérif du comté de Cumberland, Kevin Joyce, a déclaré que le contrat était une source de financement essentielle pour la prison. Il a déclaré dans une interview ce mois-ci que maintenir le nombre de détenus à un niveau bas serait idéal pour son personnel, mais que le renouvellement du contrat contribuerait à équilibrer le budget, qui présente un déficit de près d’un million de dollars, d’ici juin 2025.

Le gouvernement fédéral paie désormais à la prison 150 $ par détenu et par jour, soit une augmentation de 20 $ par rapport à l’ancien accord signé en 2010, a déclaré le directeur du comté, James Gailey, lors de la réunion des commissaires du comté de Cumberland en avril, lorsque les cinq membres élus ont voté pour approuver le contrat.

Selon le budget du comté, la prison du comté de Cumberland devrait dépenser 20,9 millions de dollars pour cette année budgétaire. Près de 16 millions de dollars seront financés par les impôts, tandis que l’État couvrira environ 3 millions de dollars et le contrat fédéral devrait rapporter 1,7 million de dollars.

Les agents pénitentiaires disent qu’ils ressentent toujours les effets du manque de personnel et sont obligés de faire des heures supplémentaires, selon le directeur exécutif du syndicat, Bill Doyle. Pour cette raison, a-t-il déclaré, la décision de réintégrer les détenus fédéraux viole la convention collective, et le syndicat demande à la prison d’annuler son contrat et de négocier de bonne foi. Le syndicat exerce déjà des pressions sur Joyce et a déposé une plainte distincte pour qu’il soit démis de ses fonctions.

La dernière plainte du syndicat allègue également que le comté a violé la loi du Maine en ne répondant pas dans les délais à sa demande d’entamer des négociations. Giovanna Peruzzi, la représentante syndicale du syndicat, a déclaré qu’elle n’avait reçu de réponse que 15 jours ouvrables après sa demande de début juin. La loi exige une réponse dans les 10 jours, « tant que les parties n’ont pas convenu autrement dans un contrat écrit préalable ».

Le comté de Cumberland soutient que le syndicat a spécifiquement demandé à se réunir fin juillet ou début août et que la réponse du comté à la mi-juillet était opportune.

« Cette allégation est sans objet puisque les parties travaillent activement à planifier un moment pour se rencontrer afin de commencer les négociations sur un contrat de succession et il n’y a pas de controverse active quant à cette allégation », peut-on lire dans la motion du comté.

Copier le lien de l’histoire