Le comté de Collier se prépare à une puissante onde de tempête et à des pannes de courant

Suivez toutes les dernières nouvelles et développements dans le comté de Collier concernant l’ouragan Milton, un puissant ouragan qui devrait avoir un impact sur le sud-ouest de la Floride de diverses manières, notamment une onde de tempête, des inondations de débris et des pannes de courant généralisées.

Notre équipe de journalistes, reporters, photographes, vidéastes et rédacteurs fournit des mises à jour urgentes pour aider les habitants de la région à se préparer à la tempête. Des évacuations obligatoires ont été ordonnées dans les communautés côtières comme Fort Myers Beach, Marco Island et Sanibel Island. Des refuges sont ouverts dans les comtés de Collier et Lee.

AÉROPORT: Aucun vol ne sera opéré à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW). les mercredi 9 et jeudi 10 octobre. Le parking de courte durée est plein.

ÉCOLES : Les deux Lee et Comté de Collier les écoles sont fermées jusqu’au vendredi 11 octobre en raison de l’ouragan Milton.

Voici quelques liens utiles :

ZONES D’ÉVACUATION DANS LE COMTÉ DE COLLIER : Découvrez où se trouve votre zone d’évacuation ICI.

ZONES D’INONDATION DANS LE COMTÉ DE COLLIER : Sachez où se trouve votre zone inondable ICI.

MÉTÉO: Aller ICI pour les veilles météorologiques, les avertissements et les avis du comté de Collier.

PANNES DE COURANT : Le tracker de FPL est ICI

Cône de prévision pour l’ouragan Milton.

L’ouragan Milton de mardi fait la une du comté de Collier

Coup de main aux Napolitains de loin

La journaliste économique Laura Layden dit avoir reçu un e-mail de l’ancienne commissaire du comté de Collier, Penny Taylor, qui a partagé une histoire réconfortante. Taylor a écrit qu’un semi-remorque avait déposé plus de 1 000 sacs de sable sur le parking d’Anthony Park, un quartier historiquement noir et modeste de River Park à Naples, à l’est de l’US 41, qui a été victime de graves inondations causées par l’ouragan Ian il y a un peu plus de deux ans. il y a des années.

La livraison a été gracieuseté de Phillips & Jordan, une entreprise de construction basée au Tennessee et appartenant à des femmes qui a contacté la présidente du Sénat de Floride, Kathleen Passidomo, R-Naples, pour voir comment elle pourrait aider la ville à l’approche de l’ouragan Milton.

Passidomo a contacté le directeur municipal, qui a ensuite appelé le président de la NAACP à Collier et « le reste appartient à l’histoire », a écrit Taylor. Elle a ajouté : Le sénateur Passidomo était là pour s’assurer que les sacs de sable étaient déchargés au bon endroit et pour parler aux résidents avant la tempête alors qu’ils chargeaient des sacs de sable pour protéger leurs maisons.

Photos : Marco Island se prépare à l’arrivée de l’ouragan Milton

Prévisions de l’ouragan Milton : ce qu’il faut savoir pour mercredi

Du journaliste Chad Gillis :

Les vraies pluies commenceront mercredi et se poursuivront jusqu’à jeudi alors que l’ouragan Milton touchera terre et traversera l’État.

Plusieurs prévisions montrant que la tempête toucherait terre dans la soirée. Les conditions commenceront à se détériorer mercredi à midi et des conditions tropicales devraient persister tôt jeudi matin.

« Vous envisagez une onde de tempête de 4 à 7 pieds de Bonita Beach jusqu’à Chokoloskee », a déclaré Reynes.

Quel que soit l’endroit où Milton touche terre le long de la côte ouest, des impacts se feront sentir dans la région de Naples. Notre région se situe également du côté est, ou plus turbulent, de la tempête.

