Le comté de Chautauqua présente l’initiative Field to Manufacturing | Actualités, Sports, Emplois

Plus de trois douzaines de fonctionnaires locaux et de représentants de diverses agences locales ont participé à une réunion du comté de Chautauqua. « Du champ à la fabrication » tournée. La visite a impliqué trois entreprises distinctes – Yerico Farms à Sheridan, Original Crunch Roll Factory à Westfield et Steelbound Brewery & Distillery à Dunkerque – et a donné aux participants l’occasion de voir par eux-mêmes comment trois entreprises locales travaillent ensemble pour croître, transformer et préparer des aliments cultivés localement.

Cette tournée est le résultat de la stratégie de renforcement du développement agricole du comté, qui a été adoptée par la législature du comté en 2022 en réponse à l’évolution du secteur agricole à travers le pays. La stratégie a été créée pour garantir que les industries agricoles du comté soient non seulement soutenues et maintenues, mais qu’elles prospèrent également grâce à de nouvelles opportunités.

Les défis locaux identifiés dans la stratégie comprenaient : la perte de terres agricoles, le vieillissement de la population agricole, la pénurie de main-d’œuvre agricole, les fardeaux et obstacles réglementaires, ainsi que l’innovation et le développement limités de produits. Mais pour chaque défi, les responsables du comté ont également identifié des opportunités d’amélioration. Il s’agissait notamment d’assurer la succession des terres agricoles, d’investir dans le développement de produits, de développer une main-d’œuvre agricole et de soutenir l’ingénierie agricole.

La stratégie comprenait plus de 80 recommandations, notamment la nécessité de sensibiliser les élus à l’agriculture, dans le but de conduire à des politiques et à des initiatives ayant un impact positif sur l’industrie.

La visite du terrain à la fabrication de mardi a été organisée par le Département de la planification et du développement du comté de Chautauqua (CCPDD), Cornell Cooperative Extension (CCE) du comté de Chautauqua et l’Agence de développement industriel du comté de Chautauqua (CCIDA) et avait pour objectif de permettre aux participants de explorer et découvrir l’interconnectivité entre la production agricole et manufacturière.

Le premier arrêt de la tournée était Yerico Farms. Yerico Farms est actuellement exploité par les Yericos de troisième et quatrième générations et est plus qu’un simple stand de produits. Les participants ont vu et entendu parler de la nécessité de diversifier les fermes pour que les consommateurs s’y arrêtent toute l’année, d’équipements innovants pour réduire le besoin de main-d’œuvre supplémentaire, et de la façon dont la ferme se développe sur des marchés nouveaux et différents, y compris les cafétérias des districts scolaires locaux.

« La diversification devient une nécessité pour réussir, tout comme l’innovation et l’automatisation. CCE Chautauqua, en partenariat avec les équipes régionales de Cornell, peut fournir un soutien pédagogique aux exploitations agricoles alors qu’elles étudient la diversification et expérimentent de nouvelles innovations. Le programme Chautauqua Grown du CCE aide à connecter les restaurants, les fabricants, les institutions et les citoyens aux fermes locales. Visitez chautauqua.cce.cornell.edu/chautauqua-grown pour vous connecter avec une ferme proche de chez vous », a déclaré Emily Reynolds, directrice générale du CCE.

L’Original Crunch Roll Factory était la prochaine étape de la tournée. Les participants ont vu comment les poivrons cultivés à Yerico Farms sont transformés et incorporés dans le rouleau croquant au poivre et à la banane et le rouleau croquant au steak au fromage Philly de l’entreprise. Le partenariat entre les deux entreprises est motivé par la volonté d’Original Crunch Roll Factory de s’approvisionner auprès de producteurs locaux et d’éliminer les intermédiaires. La quantité et la variété de poivrons achetés auprès de Yerico Farms ont augmenté tout comme Crunch Roll. Les participants ont visité l’usine de fabrication, entendu parler de l’expansion à venir de leur gamme de produits et des investissements dans de nouveaux équipements plus efficaces, et ont dégusté le rouleau croquant aux bananes et aux poivrons.

« Les installations de l’Original Crunch Roll Factory à Westfield sont devenues une grande réussite en matière de production alimentaire pour le comté de Chautauqua et constituent un excellent exemple de la collaboration continue et de la planification stratégique entre nos entreprises locales. Leur désir de travailler avec des fournisseurs locaux comme Yerico Farms profite non seulement à notre industrie agricole locale, mais illustre également pourquoi il était important pour le comté d’investir dans la Crunch Roll Factory. a déclaré Mark Geise, directeur général du CCIDA et directeur adjoint du comté pour le développement économique.

Les produits de Yerico Farms ont fait leur dernière apparition à la Steelbound Brewery & Distillery. Steelbound a ouvert son troisième site il y a un peu plus d’un an. Avec son menu proposant une sélection de plats indiens authentiques uniques en leur genre, il était parfaitement logique d’incorporer l’authenticité propre de Yerico Farms dans l’équation. Les produits sont cueillis dans les fermes Yerico et sont servis en quelques heures dans certains des plats parfaitement assaisonnés du chef Om. Steelbound incarne le terme « De la ferme à la table » car ils commencent la majorité de la transformation avec des matières premières d’origine locale utilisées pour créer des aliments, de la bière et des boissons alcoolisées incroyables.

« Je tiens à remercier personnellement Yerico Farms, l’Original Crunch Roll Factory et Steelbound Brewery & Distillery de nous avoir accueillis pour une visite des coulisses de leur exploitation », a déclaré le directeur du comté de Chautauqua, PJ Wendel. « L’agriculture est un élément vital de l’économie et de la communauté du comté de Chautauqua. Je pense que cette tournée était une façon unique de mettre en valeur cette industrie importante.







