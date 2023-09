Le comté de Bureau organisera un événement de recyclage de produits électroniques le 21 octobre à Tiskilwa – Shaw Local

Le comté de Bureau organisera un événement de recyclage d’appareils électroniques dans tout le comté de 9 h à midi le samedi 21 octobre, au bâtiment de la caserne de pompiers de Tiskilwa, 135 North High St., Tiskilwa.

Cet événement de collecte gratuite est limité aux résidents du comté de Bureau et il y a une limite de sept articles par dépôt. Une preuve de résidence, telle qu’un permis de conduire ou une autre pièce d’identité avec une adresse, peut être exigée.

La file d’attente des véhicules commencera sur Owen Street et se poursuivra vers l’est jusqu’à High Street. L’événement prendra fin lorsque les conteneurs de semi-collecte seront remplis à pleine capacité. Les charges surdimensionnées peuvent être refusées.

L’événement n’est pas ouvert aux entreprises et devrait se poursuivre, beau temps, mauvais temps.

Les articles acceptés comprennent les récepteurs par câble, les écrans d’ordinateur, les convertisseurs numériques, les lecteurs de musique numérique, les ordinateurs de bureau, les lecteurs/enregistreurs de DVD, les télécopieurs, les ordinateurs portables, les claviers, les ordinateurs, les imprimantes, les récepteurs paraboliques, les récepteurs satellite, les scanners, les serveurs à petite échelle, les téléviseurs. , consoles de jeux vidéo et magnétoscopes.

Les articles non acceptés comprennent les micro-ondes, les cafetières, les déshumidificateurs, les aspirateurs, les climatiseurs, les détecteurs de fumée, les ampoules fluorescentes, les piles, les ventilateurs, les mélangeurs, les grille-pain, les laveuses, les sécheuses et les appareils électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières et gros appareils électroménagers).

Pour toute question, envoyez un message à [email protected].