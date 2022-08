Le comté d’Arizona touché par des problèmes de vote, les responsables promettent des correctifs

PHOENIX (AP) – Les responsables d’un comté de l’Arizona s’engagent à réviser leurs procédures électorales après qu’une pénurie de certains bulletins de vote dans environ deux douzaines de sites de vote lors de l’élection primaire de mardi a conduit certains électeurs à partir sans pouvoir voter.

Le procureur du comté de Pinal, Kent Volkmer, et Jeffrey McClure, président du conseil de surveillance, ont tous deux attribué les problèmes à une erreur humaine. McClure l’a appelé “une erreur majeure”.

“Je n’ai pas vu de preuve d’un acte néfaste”, a déclaré McClure lors d’une conférence de presse mercredi. “J’ai vu des erreurs commises à grande échelle.”

Les problèmes étaient les seconds dans le primaire. Lorsque les bulletins de vote par correspondance ont été envoyés au début de juillet, beaucoup manquaient aux courses de la ville et le comté – une zone suburbaine en pleine croissance au sud de la métropole de Phoenix et abritant plus de 425 000 habitants – a été contraint d’envoyer des bulletins de vote supplémentaires à ces électeurs.

Mardi, ce problème antérieur a joué un rôle lors du vote en personne dans certains des 95 bureaux de vote du comté. Chaque site peut avoir jusqu’à 10 styles de vote.

Une vague de personnes se rendant aux urnes a conduit certains sites à manquer ou à manquer de bulletins de vote. Le comté a essayé d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, mais les anciennes imprimantes étaient limitées et il a fallu beaucoup de temps dans certains cas pour obtenir de nouveaux bulletins de vote dans les bureaux de vote concernés.

Au plus, environ 750 électeurs auraient pu être touchés, sur environ 50 000 votes par courrier et en personne au total comptés à partir des élections de mardi, mais ce n’est « qu’une supposition », a déclaré Volkmer.

“Le nombre réel de personnes touchées, nous n’avons aucune capacité à vraiment l’évaluer”, a déclaré Volkmer.

“Très franchement, nous avons sous-estimé”, a-t-il déclaré à propos de la pénurie de bulletins de vote. “Il y avait plus de gens qui se sont présentés que nous ne pensions qu’ils allaient se présenter.”

Certaines de ces personnes étaient des électeurs qui avaient un vote anticipé, mais en raison des problèmes de courses manquantes et des bulletins de vote supplémentaires, ils ont décidé de «gâcher» ce bulletin de vote aux urnes et d’en demander un nouveau.

“Nous savons que cela se produisait”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas quelque chose qui arrive très souvent – ce n’est pas ce à quoi nous nous attendons.”

Une augmentation de 10% de la population depuis les élections de 2020 et davantage d’indépendants ont demandé des bulletins partisans républicains le jour du scrutin.

“Nous n’avons tout simplement pas commandé suffisamment de bulletins de vote”, a déclaré Volkmer.

“Nous sommes tous humains, mais pour la grâce de Dieu, j’y vais”, a-t-il ajouté. “Il n’y a rien de sinistre”, et les problèmes ont affecté les électeurs des deux partis.

“C’était répandu, c’était l’égalité des chances, c’était simplement une erreur”, a déclaré Volkmer.

Il y avait aussi des problèmes avec un site de vote dans la ville de Maricopa. Ce site n’a pas ouvert comme prévu à 7 heures du matin mardi, et les défenseurs du droit de vote ont essayé et échoué à obtenir d’un juge qu’il prolonge les heures pour rattraper le temps perdu pour environ 2 000 électeurs concernés.

L’Arizona Democracy Resource Center a qualifié les actions du comté d’« antidémocratiques, alarmantes et inacceptables ».

Volkmer a déclaré que les clés du site de vote n’étaient pas disponibles après que la personne qui devait ouvrir n’a pas pu le faire.

L’État et le Parti républicain national ont également critiqué le comté, dont le gouvernement est dominé par les républicains. Ils ont déclaré dans une déclaration commune que leurs observateurs du scrutin avaient signalé de «multiples échecs» avec des bulletins de vote par correspondance et des circonscriptions à court de bulletins de vote.

“Il s’agit d’un échec complet qui prive les Arizonans de leurs droits et illustre pourquoi les efforts menés par les républicains pour la transparence dans les urnes sont si importants”, indique le communiqué.

Le représentant républicain John Fillmore, qui traînait dans sa candidature à la réélection, a exigé une action, affirmant que “l’électeur moyen n’a pas la foi”.

“Pourquoi diable le comté n’était-il pas préparé pour que les gens se présentent aux urnes”, a demandé Fillmore lors de la conférence de presse. “Il doit y avoir un changement dans l’administration, dans les personnes qui dirigent les élections.”

Le Parti républicain a appelé le directeur des élections du comté, David Frisk, qui vient d’être embauché en mars après un exode de responsables électoraux du comté après les élections de 2020, à démissionner immédiatement. Frisk traitait les quelque 8 000 bulletins de vote restants et n’a pas assisté à la conférence de presse, qui a été diffusée sur le site Web du comté.

Aucun électeur n’a été refoulé aux urnes et certains lieux sont restés ouverts pendant plus d’une heure après l’heure normale de fermeture de 19 heures pour permettre aux personnes en ligne de voter.

Mais “il y avait des gens qui se sentaient privés de leurs droits”, a déclaré Volkmer, “il y avait des gens qui disaient:” Je n’ai pas pu voter parce que je devais aller ailleurs “.”

Bob Christie, l’Associated Press