Le comté d’Arizona s’empresse de combattre la désinformation électorale

PHOENIX (AP) – Lorsque le candidat républicain au poste de gouverneur de l’Arizona a accusé le comté le plus peuplé de l’État de «ralentir» le décompte des voix pour fausser les résultats des élections anticipées, un responsable local a riposté.

“Très franchement, il est offensant pour Kari Lake de dire que ces gens derrière moi ralentissent cela, alors qu’ils travaillent de 14 à 18 heures” chaque jour, a déclaré Bill Gates, le président républicain du conseil de surveillance du comté de Maricopa. .

Gates et d’autres responsables électoraux du comté le plus peuplé de l’Arizona ont combattu de manière agressive les rumeurs et les affirmations biaisées et fausses alors que le décompte des voix fait l’objet d’un examen minutieux dans l’État du champ de bataille. Les accusations sont venues de toutes sortes et à toute heure de l’ancien président Donald Trump et de ses partisans, candidats républicains et électeurs.

“Malheureusement, il continue d’y avoir beaucoup de désinformation provenant de toutes les différentes sources qui sont diffusées sur les réseaux sociaux en ce moment”, a déclaré Gates. “C’est pourquoi nous devons continuer à le faire.”

Les responsables électoraux ont eu deux ans pour parfaire leur jeu.

En 2020, le comté de Maricopa a atterri sous les projecteurs nationaux tout en certifiant les résultats au milieu de fausses allégations selon lesquelles l’élection a été volée à l’ancien président Donald Trump. L’année suivante, il a subi un «audit» poussé par les républicains au Sénat de l’État, qui s’est terminé par un rapport validant la victoire de Biden.

“C’était juste un flux constant de désinformation auquel nous sommes devenus aptes à répondre”, a déclaré Gates. “Nous avons commencé à comprendre l’importance de répondre à cette désinformation.”

Cette année, le comté a commencé à tenir des conférences de presse des mois avant les élections de mi-mandat et a organisé des briefings quotidiens depuis. Elle dispose désormais d’une équipe capable de répondre rapidement aux réclamations nouvelles ou renouvelées de fraude ou de mauvaise gestion.

Une réclamation persistante a commencé lorsque Lake, qui traîne la démocrate Katie Hobbs d’un point de pourcentage avec moins de 200 000 votes à compter, a accusé le comté de “ralentir” le décompte.

Lake et d’autres républicains disent que le comté a chronométré les communiqués de vote afin que les zones démocrates de la région métropolitaine de Phoenix soient publiées en premier. Gates a passé des jours à expliquer comment cela ne se produit pas et n’est pas possible. En vérité, le comté traite les bulletins de vote en utilisant un système de premier entré, premier sorti.

Cela signifie que les bulletins de vote par correspondance qui sont déposés aux bureaux de vote le jour du scrutin sont traités dans l’ordre dans lequel ils sont reçus au siège électoral du comté.

“C’est comme ça que nous procédons”, a déclaré Gates samedi. « Nous ne les sélectionnons pas dans certaines parties de la ville. En fait, nous ne pouvons pas faire cela, car nous avons un modèle de centre de vote.

Les centres de vote signifient que tout électeur peut se rendre dans n’importe quel bureau de vote de la région métropolitaine pour voter en personne ou déposer ses premiers bulletins de vote. Et parce que les bulletins déposés dans les centres de vote sont conservés ensemble pour le traitement, les votes peuvent provenir de n’importe où. Il a qualifié les allégations de « non pertinentes » et de « distraction incroyable ».

“Alors disons que nous avons quelqu’un qui vit à Gilbert, mais qui travaille à Surprise”, a expliqué Gates samedi. «Ils vont au centre de vote de Surprise à l’heure du déjeuner. D’où ça vient ? »

Un nombre record de 290 000 de ces bulletins ont été déposés dans les 223 centres de vote du comté et sont actuellement en cours de traitement. Lundi matin, le comté avait entre 185 000 et 195 000 bulletins de vote à compter, tandis que près de 1,4 million de bulletins de vote en personne et anticipés avaient été compilés.

Gates a déclaré que l’audit avait appris au conseil d’administration et aux autres dirigeants du comté l’importance de lutter rapidement et avec précision contre la désinformation.

Lui et le recorder du comté Stephen Richer ont pris les devants, le shérif démocrate Paul Penzone prenant également le podium à certains moments. Gates est un avocat qui a représenté pendant des années le GOP lors des élections de comté. Penzone a déclaré que les affirmations infondées constantes ont forcé Gates et Richer à passer un temps démesuré à les combattre.

“Vous savez, qu’est-ce qu’on dit, un mensonge fait le tour du monde… 10 000 fois avant même que la vérité ne commence?” a déclaré Penzone lors de la conférence de presse de samedi. « C’est ce que nous voyons ici. Nous voyons des gens responsabilisés en disant des choses qui les font se sentir bien et ils n’en sont pas responsables et ils mentent.

Toutes les affirmations ne sont pas des mensonges, mais les accusations ont des réponses qui ont du sens. Vendredi soir, le candidat républicain perdant au Sénat américain, Blake Masters, a accusé le comté d’avoir mélangé des bulletins comptés et non comptés à au moins deux reprises. Il a exigé que les plus de 1,4 million de bulletins de vote qui avaient déjà été compilés soient recomptés, qualifiant cela de “désastre géant”.

Cela s’est effectivement produit, mais la confusion n’a pas conduit à des bulletins comptés deux fois ou non comptés. C’est parce que le comté prévoit de tels problèmes.

La porte-parole du département des élections du comté a répondu aux déclarations un peu plus d’une heure après avoir été contactée par l’Associated Press.

Megan Gilbertson a déclaré que dans deux centres de vote, les travailleurs électoraux ont combiné les bulletins de vote avec un lot qui ne pouvait pas être lu par les tabulateurs sur place. De telles erreurs se produisent lors des élections, et Gilbertson a déclaré que le département était prêt grâce aux systèmes en place pour faire face à de tels événements.

“Parce que les bulletins de vote sont compilés par lot, nous sommes en mesure d’isoler les résultats de ces emplacements spécifiques et de rapprocher le total des bulletins de vote avec les enregistrements pour nous assurer qu’ils correspondent”, a-t-elle écrit moins de deux heures après la déclaration de Masters. “Cela se fait en présence d’observateurs de partis politiques et c’est une pratique qui est en place depuis des décennies.”

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections

Bob Christie, l’Associated Press