Le comté d’Arizona remplace le patron des élections après des problèmes de vote

PHOENIX (AP) – Les responsables d’un comté de l’Arizona en proie à des problèmes lors des primaires de mardi ont remplacé leur directeur des élections et ont déclaré qu’il n’était plus employé.

Les responsables du comté de Pinal avaient promis des changements rapides lors d’une conférence de presse mercredi où ils n’ont pas blâmé directement le directeur des élections David Frist, qui vient d’être embauché en mars. Dans un communiqué de presse jeudi, ils ont déclaré que l’élue du comté de Pinal, Virginia Ross, avait démissionné et accepté de devenir la nouvelle directrice des élections “afin de restaurer la confiance des électeurs”.

Ross est le secrétaire du comté depuis son élection en 2012. Le bureau a supervisé les élections jusqu’à ce que les superviseurs du comté séparent le département des élections de son bureau en 2017. Il y a eu au moins trois directeurs électoraux depuis lors.

Des centaines d’électeurs se sont plaints mardi de ne pas pouvoir voter immédiatement aux urnes car le comté était à court de bulletins de vote. Un bureau de vote a été ouvert avec des heures de retard parce que les clés n’étaient pas disponibles.

Lors de la conférence de presse de mercredi, le procureur du comté de Pinal, Kent Volkmer, et Jeffrey McClure, président du conseil de surveillance, ont tous deux attribué les problèmes à une erreur humaine. McClure l’a appelé “une erreur majeure”.

Un appel au bureau de Volkmer demandant des informations sur la démission ou le licenciement de Frist n’a pas été immédiatement renvoyé. Le téléphone portable du comté de Frist a été déconnecté.

Les problèmes étaient les seconds dans le primaire. Lorsque les bulletins de vote par correspondance ont été envoyés au début de juillet, beaucoup manquaient aux courses de la ville et le comté – une zone suburbaine en pleine croissance au sud de la métropole de Phoenix et abritant plus de 425 000 habitants – a été contraint d’envoyer des bulletins de vote supplémentaires à ces électeurs.

Mardi, ce problème antérieur a joué un rôle lors du vote en personne dans certains des 95 bureaux de vote du comté. Chaque site peut avoir jusqu’à 10 styles de vote.

Une vague de personnes se rendant aux urnes a conduit certains sites à manquer ou à manquer de bulletins de vote. Le comté a essayé d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, mais les anciennes imprimantes étaient limitées et il a fallu beaucoup de temps dans certains cas pour obtenir de nouveaux bulletins de vote dans les bureaux de vote concernés.

Au plus, environ 750 électeurs auraient pu être touchés, sur environ 50 000 votes par courrier et en personne au total comptabilisés lors des élections de mardi, mais ce n’est « qu’une supposition », a déclaré Volkmer. Beaucoup ont probablement voté.

“Très franchement, nous avons sous-estimé”, a-t-il déclaré à propos de la pénurie de bulletins de vote. “Il y avait plus de gens qui se sont présentés que nous ne pensions qu’ils allaient se présenter.”

Les responsables du comté ont été interrogés par au moins deux législateurs de l’État lors de la conférence de presse de mercredi. Un groupe de défense des droits de vote et l’État et le Parti républicain national se sont tous deux plaints de la possibilité que les électeurs perdent leur droit de vote et le GOP a appelé Frist à démissionner. Le parti a qualifié sa destitution de “pas important vers le rétablissement de la confiance des Arizonans dans leurs élections”.

McClure a déclaré dans un communiqué que le conseil de surveillance était “profondément embarrassé et frustré” par les erreurs et prenait des mesures immédiates pour assurer le bon déroulement des élections générales de novembre.

“Il est vital que nous rétablissions la confiance avec les électeurs du comté de Pinal, et je peux assurer à la communauté qu’il n’y a pas de meilleur leader pour prendre le contrôle de notre département des élections que Virginia Ross”, a déclaré McClure,

Le conseil prévoit de nommer quelqu’un pour remplir le reste du mandat de Ross vendredi. Les enregistreurs de comté gèrent les listes électorales et l’envoi anticipé des bulletins de vote et enregistrent et conservent des documents tels que les registres de propriété.

Bob Christie, l’Associated Press