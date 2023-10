Le comté d’Alpena réfléchit aux augmentations de personnel | Actualités, Sports, Emplois

ALPENA — Les commissaires du comté d’Alpena siégeant au comité des finances du conseil du comté ont décidé que les commissaires ne recevraient pas d’augmentation en 2024.

Cela fait des années que le conseil d’administration ne s’est pas accordé d’augmentation et certains membres du comité ont déclaré qu’avec les problèmes budgétaires actuels, il ne serait pas prudent d’augmenter leur propre salaire.

Le comité a demandé à l’administratrice du comté, Mary Catherine Hannah, de déterminer l’impact d’une augmentation de 4 % pour les employés non syndiqués du comté et les autres élus sur le budget de l’année prochaine.

Le commissaire Bill Peterson a déclaré que les augmentations proposées coûteraient au comté environ 56 000 $ de plus que les salaires actuels.

Les salaires syndicaux étaient déjà établis lorsque les derniers contrats ont été conclus.

Le budget du comté s’étend du 1er janvier au 31 décembre et les ateliers budgétaires débuteront plus tard ce mois-ci. Actuellement, le conseil d’administration prévoit un déficit de plus d’un million de dollars, mais une augmentation prévue des revenus pourrait contribuer à réduire considérablement le déficit prévu.

Le commissaire Burt Francisco a déclaré que le coût de la vie avait considérablement augmenté au cours des deux dernières années, mais que les augmentations accordées aux employés l’année dernière n’avaient pas suivi le taux d’inflation. Il a déclaré que, afin de retenir les employés et d’avoir la capacité de recruter des talents qualifiés à l’avenir, le comté doit rendre les salaires compétitifs.

Francisco a déclaré que pendant des mois, le comté était sans procureur adjoint parce que personne n’avait postulé pour le poste parce que le salaire n’était pas comparable à celui des autres emplois affichés. Il a déclaré que, afin de fournir aux résidents du comté des services de qualité, la rémunération des employés est primordiale.

« Nous avons fait des efforts pour rendre nos salaires plus attractifs et égaux à ceux des autres pays », a-t-il déclaré. « Il fallait le faire pour pouvoir recruter des personnes qualifiées. Ensuite, une fois que nous les avons embauchés et formés, nous devons les retenir, car cela coûte très cher de poursuivre le cycle d’embauche et de formation. Je me concentre vraiment sur la rétention des employés et sur la garantie que nos employés reçoivent un salaire équitable.

Lors des prochains ateliers budgétaires, les commissaires pourraient décider d’augmenter le montant de la hausse proposée ou de le réduire.

Le conseil scolaire envisagera également d’augmenter le montant qu’une personne reçoit pour assister à une réunion d’un conseil local. Actuellement, les commissaires et autres personnes nommées à un conseil ou comité de comté reçoivent 30 $ par réunion et 60 $ pour une réunion d’une journée complète. Ce montant pourrait être augmenté à 40 $ par réunion et éventuellement jusqu’à 80 $ pour une réunion durant la majeure partie de la journée. Les commissaires continueraient toutefois à percevoir l’indemnité journalière actuelle si la nouvelle échelle salariale est budgétisée.

Steve Schulwitz peut être contacté au 989-358-5689 à sschulw[email protected]. Suivez-le sur Twitter @ss_alpenanews.com.







