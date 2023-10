Le comté d’Alpena cherche à réduire le déficit budgétaire de 1,7 million de dollars | Actualités, Sports, Emplois

ALPENA — Alors que les ateliers budgétaires devraient commencer, le conseil des commissaires du comté d’Alpena est actuellement confronté à un déficit budgétaire prévu d’environ 1,7 million de dollars.

Les administrateurs du comté estiment cependant que les revenus de dernière minute et l’argent non dépensé d’ici le 31 décembre peuvent réduire considérablement le niveau de déficit du budget.

Quel que soit le total final du déficit, il est probable que le comté comptera utiliser une partie des 4,7 millions de dollars dont il dispose en économies.

Le budget du comté s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

La trésorière du comté, Kim Ludlow, a déclaré que le comté avait prévu d’importants déficits budgétaires dans le passé et, même si le déficit actuel semble élevé, elle a déclaré qu’il y avait de l’espoir que le déficit puisse être réduit à environ 500 000 dollars.

Elle a déclaré que les commissaires avaient utilisé 300 000 $ sur les 5,5 millions de dollars reçus de l’American Rescue Plan Act fédéral pour aider à réduire le déficit. L’augmentation des recettes fiscales foncières résultant de la hausse de la valeur des propriétés et d’autres augmentations de revenus contribueront également à réduire l’écart entre les revenus et les dépenses.

L’administratrice du comté, Mary Catherine Hannah, a déclaré qu’il restait encore près de trois mois complets dans l’année et que le budget actuel était toujours en évolution. Elle a ajouté que, comme les années passées, il est très possible que le comté puisse réduire considérablement son déficit budgétaire avant la fin de l’année, mais que si des dépenses imprévues surviennent, le déficit pourrait être plus important qu’idéal.

« Pour le moment, honnêtement, je ne pense pas pouvoir vraiment vous dire où nous allons intervenir », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous avons quelques facteurs positifs qui jouent en notre faveur du côté des revenus, à savoir que la valeur des taxes a augmenté, il ne semble pas que nous allons nous heurter à un recul de Headlee et nous avons un partage supplémentaire des revenus de l’État. Ce ne sont pas des augmentations importantes, mais elles sont significatives. Je dirais environ un demi-million de dollars de revenus supplémentaires.

Headlee fait référence à une loi d’État qui oblige une unité gouvernementale locale à réduire son taux d’impôt foncier lorsque la croissance annuelle des propriétés existantes est supérieure au taux d’inflation. En conséquence, le taux d’impôt foncier de l’unité locale est « réduit », de sorte que la croissance des recettes fiscales foncières – à l’échelle de la communauté – ne dépasse pas le taux d’inflation.

Le comté a pratiquement épuisé tous ses fonds ARPA et ne peut guère compter sur ces dollars pour réduire tout déficit. Pendant quelques années, les commissaires ont injecté 800 000 $ des fonds de relance fédéraux pour réduire le déficit, et ont utilisé 300 000 $ cette année. Hannah a déclaré que le fait que les commissaires soient attentifs aux dépenses et réduisent le passif non capitalisé du comté au titre des prestations de retraite contribuera également à réduire les dépenses pour le budget 2024.

Pendant des années, le comté a dû verser au système de retraite des employés municipaux un montant approchant le million de dollars par an.

Hannah a déclaré que les obligations de retraite du comté sont financées à environ 64 %, grâce aux nouvelles conventions syndicales qui ont fermé les programmes à prestations définies aux nouveaux employés.

« Cela a permis de réduire notre paiement de responsabilité d’environ 150 000 dollars, ce qui est suffisant pour couvrir les augmentations des contrats », a déclaré Hannah. « Je suis heureux que le paiement ait diminué et que nous fassions ce que nous devons faire. »

Les chefs de département ont travaillé sur leurs budgets individuels et les ateliers budgétaires des conseils de comté commenceront bientôt. Hannah a déclaré qu’il pourrait y avoir des réductions sur la table, mais que le comté est mandaté par l’État pour fournir des services et du personnel spécifiques, de sorte que certains services ne peuvent pas être trop modifiés.

Elle a déclaré qu’il ne serait pas judicieux de réduire des éléments tels que l’entretien, car les infrastructures essentielles en souffriraient et seraient plus coûteuses à réparer ou à remplacer à terme.







