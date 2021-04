Le candidat indépendant à la mairie de Londres, le comte Binface, a affirmé qu’il était «plus qualifié» que ses adversaires après avoir publié son manifeste pour la capitale.

Le comte – un guerrier de l’espace interplanétaire autoproclamé – a déclaré qu’il visait la «victoire» dans la course à la mairie.

Joué par le comédien Jon Harvey, âgé de 41 ans, le comte Binface avait déjà défié Boris Johnson aux élections générales de 2019.

Selon son manifeste, publié mercredi, le comte envisage de renommer London Bridge en Phoebe Waller Bridge et de faire adhérer Londres à l’UE.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «J’ai jeté un coup d’œil aux autres candidats et j’ai pensé que cela ressemblait à une élection de merde. Donc, être comme des ordures est une manne du ciel pour moi, j’adore ça.

«C’est ma première élection à la mairie sur votre planète, mais je me suis penché sur la politique de la ville chez moi dans le Sigma Quadrant. Ce qui me rend plus qualifié que presque tous mes adversaires, qui sont un bon vieux sac de Pick ‘n’ Mix, n’est-ce pas? »

Le comte Binface a créé une page GoFundMe en janvier 2020 pour aider à financer sa campagne et a demandé aux «partisans d’une politique relativement sensée» de participer.

Il a promis que tout argent dépassant ses objectifs sera reversé à une association caritative pour les sans-abri Shelter.

«Je suis le seul candidat qui propose quelque chose pour tout le monde, qu’il s’agisse de renommer London Bridge après Phoebe Waller, ou bien sûr de veiller à ce qu’aucun croissant ne soit vendu plus de 1 £.

«Ce ne sont que des politiques évidentes et cela me rend mystérieux qu’il faut un guerrier de l’espace pour les signaler.»

En haut de sa liste de personnes, il aimerait le plus être approuvé pour le maire de Londres, notamment l’ancien président américain Barack Obama, Emily Maitlis de la BBC et l’auteur-compositeur-interprète Chris Rea.

Alors que le décompte vise la «victoire», il a dit à l’AP qu’il ne pouvait pas gagner.

« C’est pourquoi les Londoniens peuvent librement me donner leur vote de premier choix, puis choisir de voter pour ou contre Sadiq Khan avec leur deuxième choix », a-t-il déclaré.

« Seuls mes votes de premier choix seront comptés, de cette façon, ensemble, nous ferons une marque pour la politique intergalactique! »

La semaine dernière, un sondage a révélé que le candidat de la nouveauté était en tête-à-tête avec l’activiste anti-lockdown Laurence Fox dans le contexte de la mairie de Londres, les deux ayant recueilli 1% de soutien dans la course.

Le décompte a raillé son adversaire sur le résultat de l’enquête, soulignant qu’il avait dépensé «zéro» argent tout en réussissant à égaler l’ancien acteur dans les sondages.