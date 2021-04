Le nouveau candidat, le comte Binface, est à égalité avec l’activiste anti-lockdown Laurence Fox pour la dernière place du concours du maire de Londres, selon un nouveau sondage.

L’ancien Lewis l’acteur – qui a lancé sa campagne Reclaim Party le mois dernier avec la promesse de «déverrouiller» la capitale de toutes les règles de Covid – n’a qu’un pour cent de soutien.

Le comte Binface, le politicien satirique créé par le comédien Jon Harvey, et le candidat d’Ukip Peter Gammons sont également à 1% de soutien dans la course, selon le sondage Savanta ComRes.

M. Fox, qui a eu du mal à progresser avec son programme anti-réveil au cours du mois dernier, a précédemment affirmé que son nouveau parti avait collecté 5 millions de livres sterling de dons.

Binface a nargué son rival sur Twitter à propos du dernier résultat du sondage – soulignant qu’il avait dépensé «zéro» argent et avait quand même réussi à égaler le candidat de Reclaim dans les sondages.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres John McFall, un pair travailliste, élu nouveau président de la Chambre des lords Le gouvernement nie le « gaspillage d’argent » d’un studio de 2,6 millions de livres sterling après avoir abandonné le plan de briefings à la Maison Blanche

M. Fox a promis de «récupérer» les libertés personnelles des Londoniens pendant la crise de santé publique et d’ériger des centaines de nouvelles statues et plaques militaires.

Sceptique confirmé pour les vaccins, l’acteur devenu controversé a déclaré qu’il refuserait de recevoir le vaccin Covid avant 2023 – lorsqu’il affirme que tous les tests nécessaires pour le convaincre de sa sécurité seraient terminés.

«Cela ne me fera aucun mal [not having it], n’est-ce pas? M. Fox a déclaré au blog Guido Fawkes. «Je pense que les gens devraient faire ce qu’ils veulent de leur propre corps en termes de vaccinations. Cela devrait être privé, comme le vote. »

Le dernier sondage montre que le sortant travailliste Sadiq Khan est sur la bonne voie pour reprendre la mairie, avec 41 pour cent de soutien. Le candidat conservateur Shaun Bailey croupit bien derrière avec 28%, tandis que Lib Dem Luisa Porritt est à 8% et Green Sian Berry à 6%.

M. Khan a été exhorté à abandonner les projets de nouveau tunnel routier dans l’est de Londres au motif qu’il rendra plus difficile la réalisation des objectifs climatiques du Royaume-Uni.

Les experts ont averti que le tunnel de Silvertown encouragera plus de gens à conduire et augmentera le trafic et la pollution sur les routes environnantes.

Dans une lettre adressée au maire et secrétaire des transports Grant Shapps, vu par L’indépendant, des dizaines d’universitaires éminents ont déclaré qu’il serait «imprudent de faire avancer un projet d’infrastructure qui ne peut que contribuer aux émissions excessives de gaz à effet de serre du Royaume-Uni».