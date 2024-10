Le comté adopte un budget de 181 millions de dollars pour 2025

GOSHEN — Les responsables du comté ont adopté un budget de plus de 180 millions de dollars pour l’année prochaine.

Le conseil du comté d’Elkhart a adopté ce mois-ci le budget 2025 à 181,3 millions de dollars, après avoir réduit de près de 10 millions de dollars le total annoncé. Il comprend plusieurs fonds autonomes dont les totaux n’ont pas été reflétés dans le budget 2024 de 159 millions de dollars.

Les municipalités peuvent créer des fonds autonomes pour des besoins spécifiques en dehors des fonds standard qui sont soumis à l’approbation du ministère des Finances du gouvernement local de l’Indiana. Les fonds d’autonomie locale dans le budget 2025 du comté d’Elkhart comprennent les services de santé publique locaux, qui ont été adoptés à hauteur de 4,74 millions de dollars, et le fonds du district de financement des augmentations d’impôts d’Amazon, adopté à 1 million de dollars.

L’administrateur de la santé, Andrew Bylsma, a déclaré jeudi au conseil de santé du comté d’Elkhart qu’ils avaient reçu le montant total du budget qu’ils recherchaient. Il a déclaré que cela donne au ministère plus d’argent à distribuer sous forme de subventions répercutées, comme établi par le plan Health First Indiana.

« Cette année, en 2025, nous espérons disposer de plus d’un million de dollars à octroyer », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un vote de confiance dans le travail que nous faisons, car cela aurait été très facile – nous sommes un poste très facile à effacer lorsqu’il faut économiser de l’argent, surtout avec les fonds publics qui arrivent. .»

La formule de financement de Health First Indiana exige une contribution de 20 pour cent des gouvernements locaux afin de recevoir de l’argent supplémentaire de l’État. Les ministères de la Santé doivent reverser une partie de ce qu’ils reçoivent aux organismes communautaires qui fournissent des services de santé.

Le département de santé du comté d’Elkhart disposait de 300 000 $ à attribuer en subventions répercutées pour 2024. Il a accordé de l’argent à Cora Dale House et Lexington House, deux communautés de soutien en santé mentale du comté d’Elkhart, au centre psychiatrique d’Oaklawn, qui a proposé d’augmenter les niveaux de personnel en cas de crise. aux services d’intervention et de stabilisation, ainsi qu’aux services à l’enfance et aux parents et au centre de soins de santé de Maple City.

« Notre engagement à distribuer des fonds publics, notre engagement à faire du travail communautaire, nos partenariats avec l’argent, je pense, leur ont vraiment montré que nous n’allons pas rester là, nous n’allons pas simplement acheter des jouets, nous » Je ne vais pas accorder de promotions qui n’ont pas vraiment besoin d’avoir lieu maintenant », a déclaré Bylsma. « Nous allons le distribuer à la communauté, nous allons essayer de lui donner un impact. »

Le conseil du comté a adopté un fonds général de 80,6 millions de dollars, contre 71,5 millions de dollars en 2024. L’impôt local spécial sur le revenu a été adopté à 17,4 millions de dollars – soit une augmentation d’environ 900 000 dollars par rapport au budget 2024 – et les obligations et intérêts ont été adoptés à 9,4 millions de dollars, ce qui est essentiellement inchangé.

L’option locale d’impôt sur le revenu pour la sécurité publique a été adoptée à 8,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 1 million de dollars, et le budget de mise en décharge a été adopté à 7,5 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 1,3 million de dollars. Le développement cumulatif des investissements a été adopté à 2,6 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 1,6 million de dollars par rapport au chiffre annoncé pour le budget 2024.

Parmi les autres fonds importants figurent la santé, qui, avec 4,7 millions de dollars, soit environ 200 000 dollars de plus que le budget 2024, et les autoroutes, qui, avec 4,3 millions de dollars, sont 1,3 millions de dollars de plus que le chiffre actuel. Le fonds pour les mauvais jours a été annoncé à 7 millions de dollars mais a été adopté à 2 millions de dollars, et le budget Internet par fibre optique a été adopté à 1,7 million de dollars après avoir été annoncé à 1,8 million de dollars.

Le fonds de développement économique a été adopté à 4,2 millions de dollars, la réserve de déchets solides à 3 millions de dollars, les parcs et loisirs à 2,9 millions de dollars, le bureau des congrès et du tourisme à 2,6 millions de dollars et les routes et rues locales à 2,4 millions de dollars. Les fonds du système téléphonique d’urgence et du centre de communication ont été adoptés à 2,1 millions de dollars chacun, l’entretien et la construction des routes à 2 millions de dollars, la gestion des eaux pluviales à 1,7 million de dollars, le pont principal du comté à 1,5 million de dollars et l’inscription aux élections à 1,1 million de dollars.