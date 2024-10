La dernière histoire de notre série moderne du milieu du siècle explore comment la designer Charlotte Perriand est sortie de l’ombre de son mentor Le Corbusier dans les années 1950 et a créé un système de rangement modulaire pionnier.

Développé à l’origine avec un petit budget pour des pièces encore plus petites dans deux nouvelles résidences étudiantes de la Cité Internationale Universitaire de Paris, le système de rangement comportait un cadre en bois démonté avec des compartiments modulaires en aluminium plié.

Les composants métalliques standardisés et produits industriellement pourraient être laqués de différentes couleurs et assemblés dans différentes configurations, créant ainsi un espace de stockage d’une adaptabilité sans précédent.

À Galerie Steph Simon à Paris, où le public pouvait acheter les bibliothèques ou bibliothèques à partir de 1956, Perriand vendait même ces compartiments individuellement, aux côtés d’autres « quincailleries » modulaires comme des étagères, des plateaux et des panneaux coulissants.

Ceux-ci pourraient être utilisés pour personnaliser le système d’étagères – et d’autres meubles comme les bureaux et les armoires – selon les besoins du propriétaire.

« Bien que révolutionnaire, ce concept de mobilier en kit adaptable par le client n’a pas rencontré le succès escompté », explique le catalogue d’une exposition de 2005 sur le travail du designer au Centre Pompidou.

« Sans doute trop en avance sur son temps, Charlotte Perriand ne se rendait pas compte que le public n’était pas encore prêt à autant de liberté. »

Il faudra attendre les années 1990, lorsqu’elles commencent à apparaître aux enchères à Paris et à New York, pour que les Bibliothèques deviennent un « meuble design culte« , selon Jacques Barsac, qui dirige les Archives Charlotte Perriand aux côtés de la fille du créateur.

Aujourd’hui, les étagères originales se vendent plus de 100 000 € dans des maisons de ventes comme Christie’s et Sotheby’s, dont certains à plus de 500 000 €.

Mais lorsque Perriand a créé les étagères en 1952 pour le nouveau Maison de la Tunisie conçue par Jean Sebag Dans les résidences étudiantes de Paris, le budget couvrant l’ensemble du mobilier des chambres, y compris un lit, un bureau, une chaise et une armoire, n’était que de 150 000 francs.

Les modules préfabriqués en aluminium, produits en série dans l’atelier métallique de l’architecte Jean Prouvé à Nancy, étaient essentiels au caractère abordable de ses unités de stockage.

Ces compartiments métalliques n’étaient pas seulement décoratifs, mais soutenaient en fait les étagères et renforçaient l’ensemble du meuble, réduisant ainsi le besoin de composants en bois fabriqués à la main, plus coûteux.

Les bibliothèques s’écartaient nettement des sièges en acier tubulaire que Perriand avait créés pour l’atelier de l’architecte Le Corbusier dans les années 1920. Il s’agit notamment de l’emblématique chaise longue 4, anciennement connue sous le nom de Chaise longue LC4qui s’est avéré trop coûteux pour être produit en grande quantité.

« C’était assez élitiste car seul un très petit volume de pièces pouvait être fabriqué », a déclaré Dominique Lutyensauteur de Design Monograph : Perriand. « Ils étaient très chers et avaient donc un public très limité. »

« Mais il y a eu un moment où Perriand a estimé que le design devrait être beaucoup plus démocratique », a-t-il déclaré à Dezeen. « Et cela pourrait se produire pour elle en utilisant la préfabrication. »

À la lumière de la crise du logement d’après-guerre, les étagères peu encombrantes sont devenues une préoccupation majeure pour de nombreux designers du milieu du siècle. Et Perriand était parmi les plus prolifiques, ce qui a amené le journal français Le Monde à la surnommer la « grande prêtresse du stockage« .

« Le stockage est une priorité » Perriand disait à l’époque. « Il faut qu’elle soit résolument industrialisée. »

Perriand a conçu ses bibliothèques pour tirer le meilleur parti des chambres compactes des résidences étudiantes de la Cité Internationale Universitaire de Paris, mesurant seulement 15 mètres carrés.

« Elle énumérait ce qui était nécessaire à la vie quotidienne d’un étudiant : chaussures, vêtements, couvre-lits, dossiers, livres, etc., dont elle notait les dimensions afin d’être le plus exact possible dans les volumes de rangement », écrit Barsac dans Charlotte Perriand : Œuvres complètes.

La contribution des femmes au design moderne du milieu du siècle n’est « pas autant remise en question aujourd’hui », déclare Pat Kirkham

Comme beaucoup de ses pièces, la Bibliothèque Maison de la Tunisie a été conçue pour remplir plusieurs fonctions à la fois, l’une de ses étagères se prolongeant pour former une banquette.

De même, le meuble de rangement adapté que Perriand a créé pour La Maison du Mexique de Jorge Medellínqui a suivi quelques mois plus tard, a fonctionné comme une cloison autoportante entre la chambre et la salle de bain.

Accessible des deux côtés, il permettait de ranger les articles de toilette d’un côté et les livres de l’autre, fièrement exposés ou cachés derrière des portes coulissantes.

« Elle a vraiment été une pionnière des espaces ouverts », a déclaré Lutyens. « L’un des ensembles de pièces de Perriand pour les foires dans les années 1920 utilisait des armoires de rangement comme séparateurs de pièces, si bien que conceptuellement, elle était assez en avance sur son temps à cet égard. »

Les différents composants des étagères ont été emballés à plat et finalement assemblés sur place par l’ébéniste Jean Chetaillecuts, qui a également créé leur structure en bois.

Perriand a ensuite créé une myriade de variations du design sous le titre Nuage, qui signifie nuage en français, produit et vendu par la Galerie Steph Simon jusqu’en 1970.

Le nom est un clin d’œil à l’inspiration originale derrière le design, qu’elle a trouvée dans les armoires de style Sukiya de Les villas impériales de Kyoto du XVIIe siècle.

« J’ai remarqué des étagères disposées sur les murs en forme de nuage », raconte le designer, qui est allé à Tokyo en 1940 alors que la guerre éclatait en Europe pour mener des consultations sur un programme du ministère du Commerce axé sur la modernisation de l’artisanat japonais destiné à l’exportation.

« C’est de là que viennent mes bibliothèques en forme de nuage avec des éléments de liaison en aluminium, une forme libre qui rythme l’espace et met en valeur les objets qu’il supporte », elle a écrit dans son autobiographie. « A partir de ces éléments, je pouvais librement créer des murs entiers ou des combinaisons réduites, voire des meubles. »

Comme tant d’œuvres de femmes dans le mouvement moderne européen – y compris les créations de Perriand pour Le Corbusier – sa famille affirme que Nuage fut plus tard faussement crédité en partie à Jean Prouvé et a été impliqué dans un long litige juridique avant d’être réédité par la marque de meubles italienne Cassina en 2012.

« Charlotte a donné toute sa vie pour que ses droits d’auteur soient reconnus », sa fille Pernette Perriand a dit à Domus au moment du lancement.

« L’argent des rééditions de Cassina a permis à Charlotte de vivre et d’écrire des livres, d’organiser des expositions et d’entretenir le souvenir de son œuvre, en entretenant les archives. »

Aujourd’hui, Perriand est considérée comme l’une des créatrices les plus influentes du XXe siècle, avec plusieurs expositions très médiatisées au Design Museum de Londres et à la Fondation Louis Vuitton réévaluant son travail ces dernières années.

L’exposition à Paris présentait une reconstitution grandeur nature d’une chambre de la Maison de la Tunisie et marquait la première fois que l’ensemble de la galerie conçue par Frank Gehry était consacré au travail d’un seul artiste.

Sauf indication contraire, toutes les images proviennent des volumes deux et trois de Charlotte Perriand : Œuvres complètes de Jacques Barsac, avec l’aimable autorisation de Scheidegger & Spiess.

Cet article fait partie de la série de design moderne du milieu du siècle de Dezeen, qui examine la présence durable du design moderne du milieu du siècle, présente ses architectes et designers les plus emblématiques et explore la façon dont le style se développe au 21e siècle.

