Le compte Twitter répertorie les “choses qui ont duré plus longtemps que Liz Truss”

La démission de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique après seulement 45 jours de mandat a provoqué non seulement des troubles politiques, mais également une tempête sur les réseaux sociaux. Sa démission n’était en aucun cas aveugle, d’autant plus que sa politique a déclenché des turbulences économiques et des réactions négatives de divers côtés. Les chances étaient contre Truss et en faveur de la grosse tête de laitue depuis le début, cette dernière étant désormais devenue l’étoffe de la tradition des mèmes. Dans un tel scénario, il n’est pas surprenant qu’il existe désormais un compte Twitter complet dédié à la liste “des choses qui ont duré plus longtemps que Liz Truss”.

Le compte Twitter @LongerThanTruss compte plus de 15 000 abonnés au moment de la rédaction de cet article. Parmi les choses énumérées par eux figurent la première saison de She Hulk (56 jours), la séquence de victoires consécutives de Max Verstappen en 2022 (75 jours), un an sur la planète Mercure (88 jours), la durée de conservation du beurre au réfrigérateur (60 jours), Kim Le mariage de Kardashian avec Kris Humphries (72 jours), etc. Vous obtenez la dérive. Découvrez-en plus ici.

La quantité de temps @MrBeast gardé ce gars piégé dans un cercle pendant (100 jours) pic.twitter.com/9plaBkA3dT – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 21 octobre 2022

Durée du remake américain des Inbetweeners (99 jours) pic.twitter.com/SHZUqHmgWI – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 21 octobre 2022

Mariage du roi Henri VIII avec Anne de Clèves (187 jours) pic.twitter.com/MdIMXscjwW – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 21 octobre 2022

Retraite internationale de Lionel Messi (48 jours) pic.twitter.com/c6LkCJqSto – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 21 octobre 2022

Suspension de 10 matchs de Luis Suarez pour avoir mordu Branislav Ivanovic (151 jours) pic.twitter.com/YJAboLyrLA – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 20 octobre 2022

Et à ne jamais oublier, l’ascension fulgurante de la pomme de laitue vers la célébrité sur Internet.

pic.twitter.com/2ZDHHZoWbJ – des choses qui ont duré plus longtemps que liz truss (@LongerThanTruss) 20 octobre 2022

La laitue a survécu à Liz Truss sur la diffusion en direct de Daily Star sur YouTube alors que cette dernière a démissionné de son poste de Premier ministre britannique jeudi. Le tabloïd avait diffusé le flux en direct il y a quelques jours en demandant aux gens qui durerait plus longtemps – Liz Truss au bureau ou une laitue iceberg ? Avec la démission de Truss, la laitue iceberg a remporté la course.

Le 11 octobre, The Economist a publié un article mentionnant que Truss entrerait dans l’histoire en tant que Premier ministre ayant la plus courte emprise sur le pouvoir au Royaume-Uni. Peu de temps après, Daily Star, un tabloïd britannique, a publié un tweet devenu viral. Le tweet demandait: “Quelle laitue humide durera plus longtemps?” et a présenté une vidéo en direct où une tête de laitue a été placée à côté d’un cadre photo de Truss.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici