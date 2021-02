Twitter a suspendu définitivement le compte MyPillow USA environ une semaine après la suspension du compte du PDG Mike Lindell.

Le compte MyPillow a été suspendu lundi pour violation de la politique de contournement de l’interdiction, a confirmé Twitter à USA TODAY.

Lindell, un allié et partisan de Trump, a continué d’insister sur le fait que l’élection présidentielle a été truquée même après le début de l’administration du président américain Joe Biden. Son compte a été interdit après avoir continué à perpétuer l’affirmation selon laquelle Donald Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020.

Une vue en cache du compte montre des tweets de dimanche que Lindell a dit à USA TODAY qu’il a écrits, ce qui contournerait sa suspension sur la plate-forme.

Il a déclaré à USA TODAY qu’il n’avait pas entendu parler de l’interdiction du compte de son entreprise. « Je ne peux pas croire qu’ils font ça à mon entreprise », a déclaré Lindell dans une interview. « Ils sont là pour me détruire. »

Facebook, Twitter et YouTube censurent-ils les conservateurs?:Des affirmations « non étayées par les faits », selon une nouvelle recherche

Biden et article 230:Nouvelle administration, mêmes problèmes pour Facebook, Google et Twitter que sous Trump

« Merci à tous ceux qui ont soutenu MyPillow pendant cette période ….. Jack Dorsey essaie de me retirer (Mike Lindell)! », A déclaré dimanche un tweet. « Nous sommes extrêmement occupés et nous embauchons aussi vite que possible pour gérer toute l’expédition! Jack sera découvert et devrait être mis en prison quand tout sera révélé! »

Dans un autre tweet dimanche, le compte Twitter MyPillow, qui était également utilisé pour répertorier les codes promotionnels, a déclaré: « C’était le message que @jack était bouleversé lorsqu’il a annulé @realmikelindell! @Jack Je sais que vous êtes lié à la fraude électorale! Vous êtes si peur d’être découvert! Tant de gens attendent avec impatience que vous soyez traduits en justice! «

Lindell a déclaré que le dernier tweet publié lundi par le compte de l’entreprise était un code promotionnel pour ses mémoires « Quelles sont les chances? » et plus tôt dans la journée, a tweeté une réduction sur les housses de couette.

Politique d’évasion de Twitter indique que les utilisateurs ne peuvent pas contourner les suspensions permanentes en utilisant d’autres comptes.

« Si un compte a été suspendu de manière permanente pour de graves violations des règles de Twitter, Twitter se réserve le droit de suspendre de manière permanente tout autre compte que nous pensons que le même titulaire de compte ou la même entité peut exploiter en violation de notre suspension antérieure, quel que soit le moment où l’autre compte a été créé », indique la politique.

Kohl’s, Bed Bath & Beyond et JC Penney ont confirmé qu’ils cesseraient de vendre la marque, mais ont cité un ralentissement des ventes. Lindell dit que Wayfair, la chaîne de supermarchés texane HEB et Kroger ont également annoncé qu’ils arrêteraient de vendre les produits de son entreprise.

Lindell fait également face à un litige potentiel de la part de Dominion Voting Systems pour avoir prétendu que leurs machines à voter ont joué un rôle dans la fraude électorale présumée. Il avait également exhorté Trump à déclarer la loi martiale au Minnesota pour obtenir ses bulletins de vote et annuler l’élection.

Après l’assaut du Capitole américain le mois dernier, Twitter a interdit plus de 70 000 comptes pour partage de désinformation. Trump, qui avait rassemblé des partisans avant que la foule ne fasse irruption dans le Capitole, a également vu son compte suspendu définitivement.

Contribuant: Jessica Guynn, USA TODAY; Presse associée

