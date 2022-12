Le compte Twitter du ministre conservateur piraté par des crypto-escrocs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le compte Twitter du secrétaire à l’éducation a été piraté le jour de Noël pour promouvoir la blague dogecoin en crypto-monnaie, qui a été soutenue par Elon Musk.

Plus de 12 heures après le piratage, la photo de profil de Gillian Keegan est restée une image du fondateur de Tesla et nouveau directeur général de Twitter, Elon Musk, vêtu d’un costume d’armure en cuir surnommé le “Champion du diable”.

Le compte du ministre conservateur semble avoir été piraté vers 19h30, après quoi il a commencé à promouvoir un faux “cadeau spécial” de dogecoin – soi-disant hébergé par les sociétés de Musk – aux 28 000 abonnés du député de Chichester.

La violation concernera les responsables de la sécurité et survient quelques semaines seulement après que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a donné aux députés de nouveaux conseils sur la façon de protéger leurs téléphones portables, qu’il a avertis qu’ils étaient une “mine d’or potentielle pour les États hostiles”.

Son avertissement selon lequel les parlementaires étaient ciblés est venu alors qu’il a été rapporté que le téléphone portable de Liz Truss avait été piraté par de prétendus agents russes alors qu’il était ministre des Affaires étrangères, lors de sa tentative réussie cet été pour gagner les clés de Downing Street.

Les pirates informatiques ciblant Mme Truss auraient eu accès à des informations sensibles, notamment des discussions avec des responsables étrangers sur la guerre en Ukraine et des détails sur les livraisons d’armes.

Plus tôt cette année, des chercheurs du Citizen Lab de l’Université de Toronto ont révélé qu’un puissant logiciel espion, utilisé par les pirates pour espionner les communications et voler des données, avait été trouvé sur un appareil à Downing Street.

Ils ont déclaré que le célèbre cheval de Troie “Pegasus” semblait avoir été utilisé pour cibler à la fois le bureau du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères, dans des cyberattaques apparemment originaires respectivement des Émirats arabes unis (EAU) et des Émirats arabes unis, de l’Inde, de Chypre , et la Jordanie.

Lors du piratage du compte de Mme Keegan, les messages faisant la promotion de dogecoin avaient été supprimés tôt lundi matin. Juste avant 11 heures, la biographie Twitter de Mme Keegan a également été supprimée, l’image de Musk supprimée et son nom remplacé par un point.

La photo de profil de Gillian Keegan est restée une image d’Elon Musk jusqu’à peu avant 11h (capture d’écran)

Dogecoin a été initialement lancé comme une blague en 2013, utilisant une technologie basée sur le bitcoin et marqué en utilisant le célèbre mème d’un chien Shiba Inu. La valeur de la crypto-monnaie a grimpé de plus de 18 000 % par rapport à une base de 0,004 $ l’année dernière après que Musk – qui a adopté un chiot Shiba Inu – a commencé à en faire la promotion.

“De temps en temps, je fais des blagues sur le dogecoin, mais ce ne sont vraiment que des blagues”, a déclaré le fondateur de Tesla en février dernier.

“Mais le destin aime l’ironie… Le résultat le plus divertissant est souvent le résultat le plus probable et sans doute le plus divertissant, et le résultat le plus ironique, serait que le dogecoin devienne la monnaie de la Terre à l’avenir.”

L’indépendant a approché Mme Keegan pour commentaires.