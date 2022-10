Le compte Twitter d’Elon Musk vient-il d’être suspendu ? Le vieux mème a encore frappé

Si vous suivez Elon Musk sur Twitter, vous savez tout sur ses tweets originaux. Et si son compte est suspendu ? Lors d’un incident similaire, un utilisateur de Twitter, qui s’appelle “Dinosaure”, a publié une capture d’écran sur son compte Twitter officiel. Sur l’image, on peut voir qu’il a ouvert le profil d’Elon Musk et qu’il dit “Compte suspendu”. Dans la légende, il a écrit : “a passé quelques appels”. Il tague également Elon Musk dans son tweet. Regarde:

Alors, quel est le piège ici? Il s’agit en fait d’un vieux mème qui refait surface sur les réseaux sociaux. Le compte suspendu a un I majuscule au lieu de la lettre l. Comme c’est le cas dans le monde en ligne, plusieurs sont tombés dans le piège, si vous pouvez l’appeler un. Pour ceux qui ont prêté un peu plus d’attention au pseudonyme du compte suspendu, ils n’ont pas tardé à

informer les autres.

“C’est un faux lmao”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Je ne veux pas gâcher le plaisir, mais c’est un i majuscule et non un “l” dans l’elon.”

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Pour tous ceux qui se demandent ce qui se passe : le compte qu’il a tagué a la lettre majuscule ‘i’ au lieu de la lettre minuscule ‘L’. Donc, le vrai est : @elonmusk, le faux est @eIonmusk.

Pendant ce temps, Musk s’est récemment aventuré dans le secteur des parfums. Il a inventé un parfum qui s’appelle “Burnt Hair” et il le vend sur The Boring Company. Il vend le parfum pour 100 $ chacun. Un supplément de taxes et d’expédition est également facturé.

Peu de temps après le lancement, Musk s’est rendu sur Twitter et a annoncé que 20 000 flacons de parfum avaient déjà été vendus. Il a en outre écrit: “Je ne peux pas attendre les articles des médias demain sur 1 million de dollars de cheveux brûlés vendus.”

Comme toujours, les internautes ont également eu beaucoup à dire sur ce nouveau lancement. Alors que certains mèmes organisés, d’autres étaient occupés à donner leur avis. « Elon, vous pouvez faire jaillir du parfum de cheveux brûlés de la pointe de la fusée pendant le vol. Les extraterrestres n’oublieront jamais une première rencontre avec ce qui se passe ! a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Alors maintenant, vous vendez du parfum ? Elon, je pense que vous devez vous concentrer sur une entreprise à la fois. Qu’est-ce que les fusées, les parfums et les voitures ont en commun ? »

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici