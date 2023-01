Le compte Twitter d’Elon Musk poursuivi en Allemagne pour publications antisémites et déni de l’Holocauste

Twitter a été poursuivi en Allemagne par une organisation anti-discours de haine et des étudiants juifs pour forcer la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk à bloquer ou supprimer les messages antisémites.

Six exemples de commentaires antisémites détaillés dans la poursuite ont tous été publiés au cours des trois derniers mois, depuis que Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, Bloomberg signalé.

L’un des messages a nié l’existence de l’Holocauste nazi qui a tué au moins 6 millions de Juifs, ce que Twitter “explicitement refusé de supprimer“, selon le costume.

Lois contre la négation de l’Holocauste et autres discours saluant les nazis et le soutien à l’antisémitisme sont particulièrement stricts en Allemagne, qui cherche à éviter de revisiter les horreurs de l’Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. La négation de l’Holocauste a été poursuivie comme “sédition» selon la loi allemande.

La poursuite, déposée mercredi devant un tribunal régional de Berlin par Aide à la haine et le Union européenne des étudiants juifssoutient que non seulement le contenu de Twitter est « illégal », mais qu’il viole également les politiques déclarées de Twitter interdisant les menaces de violence et les discours incitant à la haine.

La poursuite fait valoir qu’en cas de succès, tous les utilisateurs pourraient intenter une action en justice pour la suppression du contenu haineux, qu’ils soient ou non directement ciblés.

“Twitter a brisé notre confiance. En autorisant la diffusion de contenus haineux, le l’entreprise ne protège pas les utilisateurs et en particulier les jeunes juifs», a déclaré Avital Grinberg, président de l’EUJS, dans un communiqué. Elle a ajouté de manière inquiétante : “Ce qui commence en ligne ne reste pas en ligne.”

La poursuite a cité une étude de 2021 du Center for Digital Hate indiquant que Twitter n’a agi que sur 11% des plaintes antisémites.

Lorsque Musk a acheté l’entreprise, il a réduit un grand nombre de travailleurs chargés de surveiller et de supprimer le contenu haineux. Dans le même temps, Musk a permis à des néonazis notoires de revenir sur la plateforme.

Une étude après l’achat de la société par Musk a révélé que le bond du discours de haine n’avait jamais été aussi important dans l’histoire de Twitter.

Avant que Musk n’achète l’entreprise, des insultes contre les Noirs américains apparaissaient sur Twitter en moyenne 1 282 fois par jour. Après son achat par Musk, les insultes sont passées à tripler ce chiffresoit 3 876 fois par jour, selon une étude du Centre for Countering Digital Hate basé à Londres, le Ligue anti-diffamation et d’autres groupes qui surveillent les plateformes en ligne.

Les insultes contre les homosexuels sont apparues sur Twitter 2 506 fois par jour en moyenne avant que Musk ne prenne le relais. Ensuite, ils sont passés à 3 964 fois par jour, selon les données, Le New York Times signalé.

Messages antisémites a grimpé de plus de 61% dans les deux semaines suivant l’acquisition du site par Musk, ont découvert les chercheurs. Il y a eu non seulement une augmentation des contenus attaquant les juifs et le judaïsme sur Twitter mais aussi une nette diminution de la modération des messages antisémites, la AVQ c’est noté.

Les dirigeants européens ont déjà indiqué que le contenu sur Twitter est illégal dans l’Union européenne et sera traité durement.