Le compte Twitter de Trump a été rétabli, mais son tweet du 6 janvier attaquant Mike Pence est manquant

Elon Musk a rétabli samedi le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump.

Bien que le compte @realDonaldTrump soit à nouveau actif, plusieurs tweets du 6 janvier ont disparu.

Un tweet attaquant le courage de Mike Pence et un autre sur l’émeute semblent avoir été supprimés.

Après Elon Musk a rétabli le compte Twitter de Donald Trump samedi, certains des tweets de l’ancien président du jour de l’émeute du Capitole semblaient avoir été supprimés.

Une transcription des tweets de Trump le 6 janvier 2021, compilé par le projet de présidence américaine de l’Université de Californie à Santa Barbaraa suggéré que plusieurs messages manquaient après la @realDonaldTrump compte a été réactivé.

“Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non ceux frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant, ” Trump a tweeté à 14h24 le 6 janvier, au milieu de l’émeute où ses partisans avaient violemment pris d’assaut le Capitole pour tenter d’empêcher la certification de l’élection. « Les États-Unis exigent la vérité !

Il manquait également un message publié par Trump après 18 heures le même jour, disant: “Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pour si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souvenez-vous de ce jour pour toujours !”

Il n’était pas immédiatement clair pourquoi les tweets manquaient ou quand ils ont été supprimés. Les représentants de Twitter et de Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

D’autres messages de l’ancien président ce jour-là semblent être inchangés, bien que nombre de ses tweets contenant des allégations de fraude électorale incluent un avertissement indiquant que l’information est contestée.

Le nombre de followers de Trump fluctuait également énormément après sa réintégration. Ryan Mac, un journaliste technique du New York Times, dit dans un tweet cela peut prendre du temps pour restaurer les connexions de profil back-end, ajoutant “la même chose s’est produite en 2017 lorsqu’un entrepreneur de Twitter est devenu un voyou et désactivé le profil de Trump.“

Trump était banni de Twitter le 8 janvier 2021, après le siège du Capitole des États-Unis. “Après un examen attentif des tweets récents de la @realDonaldTrump compte et le contexte qui les entoure, nous avons définitivement suspendu le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence », a déclaré la société dans un tweet annonçant l’interdiction.

Bien que le propriétaire milliardaire de Twitter ait déjà parlé de sa conviction que la décision d’interdire Trump était “moralement mauvaise et carrément stupide”, Musk a posé la question de la réintégration de Trump à ses partisans lors d’un sondage vendredi. Samedi soir, le sondage montrait que 51,8% des personnes interrogées avaient voté “Oui” tandis que 48,2% avaient voté “Non”.

“Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei”, a écrit Musk dans un tweet samedi, en utilisant une expression latine qui se traduit par “la voix du peuple est la voix de Dieu”.