Le compte Twitter de Piers Morgan apparemment piraté avec des messages abusant de Queen et Ed Sheeran

Le compte Twitter de Piers Morgan semble avoir été effacé d’une grande partie de son contenu, au milieu des informations selon lesquelles il aurait été piraté. L’ancien présentateur de Good Morning Britain (GMB), 57 ans, qui compte 8,3 millions d’abonnés sur le site de médias sociaux, n’avait pas de photo de profil, d’image de bannière ou de publication mardi après-midi. Certains tweets contenant des images fixes et vidéo sont restés, tout comme des enregistrements de tweets que son compte avait aimés. Selon des informations, son compte a partagé du jour au lendemain des messages contenant de fausses informations, des insultes raciales et des messages abusifs dirigés contre feu la reine Elizabeth II et le chanteur Ed Sheeran. Cela vient après que le compte de la secrétaire britannique à l’éducation, Gillian Keegan, ait semblé avoir été piraté le jour de Noël. Son compte a répondu à plusieurs tweets avec des liens vers des sites Web faisant la publicité de crypto-monnaies telles que le bitcoin. Les tweets sur le compte de Keegan ont commencé à apparaître peu avant 19h30 le jour de Noël et ont été envoyés tout au long de la soirée jusqu’aux petites heures du lendemain de Noël. Le mois dernier, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a écrit aux députés pour leur conseiller de renforcer la sécurité sur leurs téléphones portables avec une vérification multifactorielle, ainsi que de mettre à jour le logiciel et de supprimer les anciens messages. L’avertissement est venu après que le téléphone de Liz Truss aurait été piraté par des Russes au cours de l’été alors qu’elle était ministre des Affaires étrangères et favorite dans la course à la direction des conservateurs. Le compte Instagram de Morgan semblait fonctionner normalement. Le présentateur, qui a récemment rejoint TalkTV en tant qu’hôte de son émission Uncensored après avoir quitté GMB, n’a pas publiquement abordé le piratage apparent. Plus tôt ce mois-ci, la police métropolitaine a déclaré qu’aucune autre mesure ne serait prise contre un homme soupçonné d’avoir envoyé des menaces de mort à Morgan et à sa famille en ligne. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Sur Twitter, Morgan s’est plaint qu’il y avait un “gros problème avec la façon dont les grandes technologies appliquent leurs procédures de sécurité”.

Des représentants de Morgan, TalkTV et Twitter ont été contactés pour commentaires.