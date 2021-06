Le compte Twitter de la chanteuse pendjabi Jazzy B restreint à la demande du gouvernement indien | Nouvelles des gens

New Delhi : au milieu de la dispute sur le retard pris dans la mise en conformité avec les nouvelles règles informatiques (intermédiaires), Twitter a restreint quatre comptes en Inde – dont celui du rappeur-compositeur-interprète pendjabi Jazzy B – conformément à la demande légale faite par le gouvernement indien , selon les données de l’archive collaborative américaine Lumen Database.

« Le compte de @jazzyb a été retenu en Inde en réponse à une demande légale », lit-on dans le message sur le compte du chanteur.

La chanteuse canado-indienne s’est rendue à la frontière de Singhu en décembre pour soutenir les agriculteurs qui protestaient contre les nouvelles lois agricoles.

Jazzy B a également soutenu les agriculteurs via ses plateformes de médias sociaux et a publié plusieurs mises à jour sur les manifestations sur Twitter.

Twitter a pris des mesures sur quatre comptes qui incluent également l’artiste hip-hop L-Fresh the Lion.

Les comptes ont été « géo-restreints », ce qui signifie que les personnes en dehors de l’Inde peuvent toujours accéder aux comptes.

Dans un communiqué, un porte-parole de Twitter a déclaré à l’IANS que lorsqu’il reçoit une demande légale valide, il l’examine à la fois conformément aux règles de Twitter et à la législation locale.

« Si le contenu enfreint les règles de Twitter, le contenu sera supprimé du service. Dans tous les cas, nous informons directement le titulaire du compte afin qu’il sache que nous avons reçu une ordonnance légale concernant le compte », a déclaré le porte-parole.

Avant de retenir le contenu, Twitter avait informé les titulaires du compte afin qu’ils sachent que l’action avait été prise en réponse à une demande légale du gouvernement indien.

Plus tôt lundi, au milieu des querelles en cours avec le ministère de l’informatique sur le respect des nouvelles règles informatiques, Twitter a déclaré qu’il était et restait profondément attaché à l’Inde et au service de la conversation publique vitale qui se déroule sur le service.

« Nous avons assuré le gouvernement indien que Twitter mettait tout en œuvre pour se conformer aux nouvelles directives, et un aperçu de nos progrès a été dûment partagé. Nous poursuivrons notre dialogue constructif avec le gouvernement indien », a déclaré la société dans un dernier communiqué. déclaration.

Le gouvernement indien a maintenant déclaré à la plate-forme de micro-blogging qu’il ressort clairement des réponses de l’entreprise qu’à ce jour, elle n’a pas communiqué les détails du bureau de la conformité comme l’exigent les règles.

Le ministère de l’informatique a déclaré dans son dernier avis que le responsable des griefs résident et la personne de contact nodale nommés par la plate-forme ne sont pas ses employés en Inde, comme l’exigent les nouvelles règles.

La plate-forme et le Centre sont à couteaux tirés depuis un certain temps.

En avril, Twitter a supprimé au moins 50 tweets à la demande du gouvernement indien, le critiquant pour la mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 en cours.

Les données disponibles sur la base de données Lumen ont montré que la plateforme de micro-blogging a supprimé plus de 50 tweets appartenant à des personnes comme Revanth Reddy, un député de Telangana ; Moloy Ghatak, un ministre d’État du Bengale occidental ; deux cinéastes ; un acteur et d’autres.

En février, Twitter a pris une série de mesures coercitives contre certains comptes Twitter après que le gouvernement indien lui a ordonné de supprimer plus de 500 comptes pour violation manifeste de ses règles.