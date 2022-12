Le compte Twitter de Kanye West a-t-il été suspendu à cause d’un mème sans chemise d’Elon Musk ?

Le compte Twitter de Kanye West a été suspendu vendredi, a confirmé Elon Musk. Deux mois seulement après la réactivation du compte du rappeur, le site de micro-blogging l’a interdit car ses tweets enfreignaient ses règles et règlements. “J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu”, a déclaré Musk dans son dernier tweet. Kanye West a opté pour un nom Twitter populaire, Ye.

Auparavant, le PDG de Twitter avait salué le retour du rappeur sur la plateforme de médias sociaux en octobre. Cependant, Musk a récemment affirmé que le compte de West serait suspendu après avoir enfreint la règle contre l’incitation à la violence. Alors, n’était-ce pas à cause du mème sans chemise d’Elon Musk ? Apparemment, non !

Le propriétaire de Tesla s’est clarifié sur Internet en tweetant : « Je précise juste que son compte est suspendu pour incitation à la violence, pas une photo peu flatteuse de moi en train d’être arrosé par Ari. Franchement, j’ai trouvé que ces photos étaient une motivation utile pour perdre du poids !

West a partagé une photo de Musk arrosé par Ariel Emanuel, le PDG d’Endeavour. C’est l’agence américaine de médias et de divertissement qui possède également UFC (Ultimate Fighting Companionship).

Dans l’intervalle, la suspension de West est intervenue après ses commentaires antisémites et ses louanges envers Adolf Hitler dans l’émission Infowars d’Alex Jones jeudi. « Je vois aussi de bonnes choses à propos d’Hitler. Ce type… a inventé les autoroutes, inventé le micro même que j’utilisais en tant que musicien, vous ne pouvez pas dire à haute voix que cette personne a jamais fait quelque chose de bien, et j’en ai fini avec ça. J’aime Hitler », a déclaré West dans l’interview. Il a même favorisé les nazis et a ajouté : « Ils ont aussi fait de bonnes choses. Nous devons arrêter de critiquer les nazis tout le temps… J’adore les nazis.

Ces déclarations controversées ont été suivies par la publication par West d’une photo de Swastika fusionnée avec une étoile de David qui a été évitée par Twitter. Plus tard, Ye a été suspendu du site, affirmant qu’il avait de nouveau violé les règles, ce qui a conduit au point culminant de sa tempête de tweets.

