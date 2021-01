Le compte Twitter de Donald Trump a été suspendu et fait face à une interdiction permanente

Suite aux événements qui se sont déroulés mercredi au Capitole des États-Unis à Washington DC, @TwitterSafety a annoncé qu’il exigeait que Donald Trump supprime trois Tweets qui violaient gravement la politique d’intégrité civique de Twitter.

En raison de la situation de violence sans précédent et en cours à Washington, DC, nous avons exigé la suppression de trois @realDonaldTrump Tweets qui ont été publiés plus tôt dans la journée pour des violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique. https://t.co/k6OkjNG3bM

– Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 7 janvier 2021