Le compte Twitter d’Andrew Tate utilisé pour protester contre son innocence après son arrestation pour trafic d’êtres humains | Nouvelles du monde

Le compte Twitter d’Andrew Tate a été utilisé pour protester contre l’innocence de l’influenceur après son arrestation pour trafic d’êtres humains.

Tate’s compte, qui est suivi par plus de quatre millions de personnes, a tweeté samedi : “Dieu est de notre côté, donc Matrix ne gagnera pas”.

Cela vient après l’influenceur controversé des médias sociaux “d’entraide”, qui se présente comme le “roi de la masculinité toxique”, a été arrêté en Roumanie avec son frère Tristan, soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé.

Deux autres suspects, qui sont roumains, étaient également en garde à vue.

Vendredi, l’agence roumaine de lutte contre le crime organisé a confirmé que tous les quatre seraient détenus pendant 30 jours après qu’un juge a prolongé leur période de détention initiale pour leur permettre d’enquêter.

Malgré la détention de Tate, son compte Twitter est resté actif, notamment en partageant plusieurs Tweets faisant référence à “The Matrix”.

Image:

Le compte Twitter d’Andrew Tate a publié un Tweet après sa détention en Roumanie



Le film de science-fiction de 1999 voit des humains se battre contre des agents dans une réalité simulée utilisée pour piéger les gens et consommer leur énergie.

À la fin du premier film, le protagoniste a le choix entre une pilule rouge, qui le réveillera de Matrix, et une pilule bleue qui le laissera dans une ignorance béate de son existence.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:24

Tate cite Matrix lors de son arrestation



Ces dernières années, le film a été adopté par des théoriciens du complot et des influenceurs autoproclamés “d’entraide”, tels que Tate, pour encourager leurs partisans à essayer de se libérer des contraintes de la société – l’option dite de la “pilule rouge”.

Un tribunal roumain décide qu’Andrew Tate sera détenu pendant 30 jours

Qui est Andrew Tate, le “roi de la masculinité toxique” autoproclamé ?

Le concept de la pilule rouge a également été adopté par des communautés en ligne marginales, telles que les adeptes du groupe du « célibat involontaire » (Incel), qui pensent que les hommes sont « subjugués » par le féminisme.

Mais la référence de Tate à The Matrix a semblé être moquée par le propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui a partagé son propre Tweet faisant référence au film.

Partageant une image avec le visage du protagoniste du film, “Neo”, et une citation, Musk a tweeté : “Et si je vous disais que le seul moyen d’échapper à Matrix est de désapprendre tout ce qu’on vous a appris et de reconstruire tout votre système de croyances basée sur la pensée critique et l’analyse.”

Parallèlement à sa référence à The Matrix, Tate, un ancien kickboxeur et concurrent de l’émission de téléréalité britannique Big Brother, a terminé son dernier Tweet avec la phrase “Inshallah” – une expression arabe signifiant “si Dieu le veut”.

Tate, qui est né aux États-Unis d’un père afro-américain et d’une mère anglaise, mais qui a passé une grande partie de sa jeune vie à Luton, a déclaré l’année dernière qu’il s’était converti à l’islam.

Parallèlement à son propre tweet, deux hashtags sont désormais utilisés sur Twitter par les partisans de Tate pour protester contre son innocence, l’un étant “Tateisinnocent” et l’autre étant “FreeTopG”.

Tate a déjà partagé des vidéos affirmant qu’il serait arrêté dans le but par les autorités de le “faire taire”.

Dans une vidéo, partagée sous les hashtags, on voit un adolescent protester contre l’innocence de Tate et dire qu’il a prêté un serment islamique en solidarité avec l’influenceur controversé.

Image:

Un hashtag “Free Top G” est partagé sur Twitter, couramment utilisé pour soutenir Andrew Tate après son arrestation



Tate, qui se vante sur les réseaux sociaux de son style de vie coûteux et a souvent été accusé de misogynie pour ses opinions sur les femmes, a une solide base de fans parmi les jeunes adolescents, suscitant des craintes quant à son influence.

Tate était banni de Facebook et Instagram en août pour avoir enfreint les politiques de la société mère Meta sur les “individus dangereux”. Il avait 4,7 millions de followers sur Instagram avant que son compte officiel ne soit supprimé.

Il a été banni quelques jours plus tard de YouTube pour avoir enfreint les règles du discours de haine – mais les chaînes de fans ont comblé les lacunes en publiant des vidéos qui atteignent des millions de vues.

Image:

Andrew Tate et Tristan Tate sont escortés par la police à Bucarest



TikTok lui a interdit d’avoir un compte, mais le contenu publié sous le hashtag Andrew Tate a été visionné des milliards de fois.

En novembre, une analyse du Center for Countering Digital Hate (CCDH) a identifié plus de 100 comptes TikTok qui font fréquemment la promotion du contenu de Tate, avec un total de 250 millions de vues de vidéos et 5,7 millions de followers.

Twitter l’a également interdit en 2017 pour ses opinions misogynes et son discours de haine, mais a rétabli son compte à la fin de l’année dernière après la prise de contrôle de Musk.