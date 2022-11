Le compte Twitter d’Amber Heard est désactivé alors que l’ex Elon Musk en prend possession

Amber Heard n’est plus sur Twitter.

Jeudi, plusieurs fans ont fait remarquer que le compte Twitter officiel de Heard avait été désactivé. Bien que la raison de son départ du géant des médias sociaux ne soit pas claire, ainsi que le moment précis où elle est partie, son ex-petit ami, Elon Musk, a récemment acheté et repris Twitter.

Le compte Instagram de Heard est toujours actifson dernier message datant du 1er juin lorsqu’elle a partagé une déclaration concernant le verdict dans son procès en diffamation contre l’ex Johnny Depp.

Un représentant de Heard et Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Musk a confirmé sa relation avec le magazine Heard to People en mai 2016. Le couple s’est séparé en août de l’année suivante.

Heard a déclaré au Hollywood Reporter en 2018 qu’elle avait une “belle relation” avec le fondateur de Tesla.

“Elon et moi avons eu une belle relation, et nous avons maintenant une belle amitié, une qui était basée sur nos valeurs fondamentales. Curiosité intellectuelle, idées et conversation, un amour partagé pour la science. Nous nous sommes juste liés sur beaucoup de choses qui parlent à qui je suis à l’intérieur. J’ai tellement de respect pour lui”, a déclaré Heard à l’époque.

Lors du procès en diffamation Heard contre Depp, Musk a pesé juste avant que le jury ne rende son verdict. Il est allé sur Twitter et a écrit : “J’espère qu’ils passeront tous les deux à autre chose. Au mieux, ils sont tous incroyables.”

Un jury a accordé à Depp 10,3 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir remporté leur procès en diffamation qui a fait la une des journaux cet été.

La star de “Pirates des Caraïbes” a fait valoir que Heard l’avait diffamé dans un éditorial de 2018 qu’elle avait écrit détaillant la violence domestique.

Heard a perdu l’affaire en diffamation mais a reçu 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite, les jurés ayant découvert que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de son avocat.

Mercredi, Depp a déposé un appel après que Heard ait déposé son propre appel le mois dernier.