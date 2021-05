Le compte TikTok de l’ancienne star adulte Mia Khalifa interdit dans cette nation musulmane, elle réagit

Dimanche 23 mai, l’ancienne star adulte Mia Khalifa a profité de son pseudo Twitter pour dire que le Pakistan avait interdit son compte TikTok. Cependant, elle a déclaré qu’à la suite du déménagement, elle avait décidé de republier ses courts clips sur le site de micro-blogging désormais.

Le tweet de Mia est venu après avoir été informée de l’interdiction d’un utilisateur de Twitter sur laquelle elle a exprimé sa consternation et a écrit: « LMAOOOO ILS QUOI !!! (sic). »

LMAOOOO ILS QUOI !!! https://t.co/xqqJygEdOm – Mia K. (@miakhalifa) 22 mai 2021

Selon les médias, dans le passé, le Pakistan a interdit et interdit TikTok à deux reprises pour diffusion de contenu « immoral et contraire à l’éthique ». La dernière interdiction a été levée en avril de cette année après que la plate-forme ait proposé de « modérer les téléchargements ». Cependant, la raison de l’interdiction du compte TikTok de Mia Khalifa est inconnue.

Pendant ce temps, Mia Khalifa a refusé de céder à l’interdiction injustifiée et a déclaré sur Twitter qu’elle republierait tous ses TikToks sur le site de micro-blogging. Elle a écrit: « Bravo au Pakistan pour avoir banni mon compte TikTok du pays. Je publierai à nouveau tous mes TikToks sur Twitter pour mes fans pakistanais qui veulent contourner le fascisme. »

Criez au Pakistan pour avoir interdit mon compte tiktok du pays. Je publierai à nouveau tous mes tiktoks sur Twitter pour mes fans pakistanais qui veulent contourner le fascisme – Mia K. (@miakhalifa) 22 mai 2021

Pour l’inversé, l’ancienne star adulte bénéficie d’un énorme nombre de fans et son compte compte 22,2 millions d’abonnés et plus de 270 millions de likes sur TikTok.

Après que Mia ait quitté l’industrie pour adultes, elle a été très bruyante sur les affaires internationales et a tweeté ses points de vue sur des sujets allant des manifestations des agriculteurs en Inde au mouvement en cours #FreePalestine.

Elle a récemment tweeté après qu’Israël a attaqué la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Son tweet disait: « Vous avez raison, j’ai le privilège de dormir en toute sécurité dans mon lit ce soir. Mais je me souviens très bien d’avoir vécu à travers les sirènes, les frappes aériennes, les tremblements de sol, les murs qui claquent dans les sous-sols des cachettes et la destruction à Beyrouth en raison des troubles. Je dis #FreePalestine aussi fort que je dis « priez pour le Liban (sic) ».

Vous avez raison, j’ai le privilège de dormir en toute sécurité dans mon lit ce soir. Mais je me souviens très bien d’avoir vécu à travers les sirènes, les frappes aériennes, les secousses du sol, les murs qui claquent dans les sous-sols des cachettes et la destruction à Beyrouth en raison des troubles. je dis #Palestine libre aussi fort que je dis «priez pour le Liban». https://t.co/Yj7PQ4xzfe – Mia K. (@miakhalifa) 12 mai 2021

En février, Mia Khalifa avait également tweeté en soutien à l’agitation des agriculteurs en Inde, exprimant son choc face à la séquence des événements à Delhi, à côté d’une photo de la manifestation avec une pancarte indiquant « Arrêtez de tuer les agriculteurs ».

Que se passe-t-il dans les violations des droits humains?! Ils ont coupé Internet à New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU – Mia K. (@miakhalifa) 3 février 2021

Pour les non-initiés, Mia a son propre compte YouTube Mia K et elle aborde divers sujets allant du sport à la mode dans ses vidéos.