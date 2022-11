“Le compte réel ressemble à une parodie”

Twitter Blue, déployé dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques autres plus tôt ce mois-ci, est actuellement victime d’abus de la part d’utilisateurs qui se sont fait passer pour des célébrités et d’autres personnalités publiques. Les utilisateurs de Twitter du monde entier ont des sentiments mitigés à propos du projet d’Elon Musk de créer un “nouveau, meilleur” Twitter. Au milieu de ce chaos, un sénateur qui s’appelle Ed Markey a exprimé son inquiétude à ce sujet. “Les internautes se sont séparés. S’adressant à Twitter, le sénateur a souligné qu’un journaliste du Washington Post avait pu créer un compte vérifié en se faisant passer pour lui. Il a en outre mentionné qu’il cherchait des réponses et a tagué Musk. “Twitter doit expliquer comment cela s’est produit et comment pour éviter que cela ne se reproduise”, a-t-il écrit.

UN @washingtonpost journaliste a pu créer un compte vérifié en se faisant passer pour moi. Je demande des réponses à @Elon Musk qui fait passer les profits avant les gens et sa dette avant d’arrêter la désinformation. Twitter doit expliquer comment cela s’est produit et comment éviter que cela ne se reproduise. pic.twitter.com/R4r7p6mduP– Ed Markey (@SenMarkey) 11 novembre 2022

Musk, étant lui-même, s’est moqué du sénateur au sujet de ses inquiétudes. « C’est peut-être parce que votre vrai compte ressemble à une parodie ? », a-t-il écrit. Son tweet est désormais plus viral que le tweet du sénateur lui-même. Il compte désormais plus de 119 000 likes.

Plus tôt, un compte vérifié prétendant être l’ancien président américain George W Bush a fait une blague sur le rôle du 43e président dans la guerre en Irak. Le compte a tweeté: “Tuer des Irakiens me manque.” Il était accompagné d’un emoji au visage triste. La prochaine chose que vous savez – le même tweet a été retweeté par un compte qui se faisait passer pour Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique. retweet, il a écrit : “Idem tbh.”

Un autre fil Twitter qui devient viral montre comment la situation devient un peu incontrôlable maintenant. Le fil met en évidence les marques qui pourraient être énervées contre Elon Musk.

Cela vient du fait que Musk avait précédemment déclaré que les imitateurs seraient “suspendus définitivement” à moins qu’ils ne s’identifient clairement comme des parodies. De plus, le compte parodique d’Elon Musk qui a semé la confusion sur Twitter au cours des derniers jours a été suspendu.

Il y avait une coche bleue, la photo de profil exacte de Musk et sa biographie. De nombreux utilisateurs de Twitter ont été amenés à croire qu’il s’agissait du vrai tweet de Musk en hindi. Outre les paroles de la chanson et le mème, le compte a également tweeté, “Twitter tere tukde honge gang ko bhi 8 $ dene padenge”, faisant allusion à l’accusation portée par Musk sur la tique bleue.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici