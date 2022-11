Le compte parodique vérifié de Doug Ford sonne l’alarme des changements de Twitter

Alors qu’Elon Musk continue d’apporter des modifications radicales et erratiques aux comptes vérifiés de Twitter, un profil parodique nouvellement créé du premier ministre de l’Ontario commence à confondre et à aliéner ceux sur la plate-forme de médias sociaux.

Musk a récemment annoncé que les utilisateurs pouvaient s’abonner à Twitter Blue pour 8 $ par mois, ce qui accorderait à cette personne une coche bleue, signalant que le compte était vérifié et digne de confiance.

Avant que Musk ne prenne le contrôle de la plate-forme de médias sociaux il y a deux semaines, le chèque bleu était accordé aux célébrités et aux journalistes et vérifié par la plate-forme pour empêcher l’usurpation d’identité. Maintenant, n’importe qui peut en obtenir un tant qu’il a un téléphone, une carte de crédit et 8 $ par mois.

Le changement a conduit à plusieurs comptes parodiques de haut niveau, y compris un faux profil vérifié de Doug Ford, parmi beaucoup d’autres sur la plate-forme de médias sociaux. Cela a forcé Twitter à réintroduire une balise “officielle” sur chaque tweet, indiquant ostensiblement que le compte est authentique et non une parodie.

Cela n’a pas empêché les faux comptes de tweeter.

“Mes amis, personne n’est plus heureux d’entendre cela que moi. Il n’y a rien que je déteste plus qu’un hooligan avec une coche bleue », a tweeté le compte parodique de Ford vendredi.

Les amis, Karla et moi prions pour que quelqu’un fasse bientôt quelque chose pour aider ces pauvres enfants https://t.co/TtZb9IOKAa – Doug Ford (@DougFord_ON) 11 novembre 2022

Après qu’un compte imposteur enregistré sous le nouveau système Twitter Blue ait tweeté que l’insuline était gratuite, le géant pharmaceutique Eli Lilly & Co. a dû présenter des excuses.

Nintendo, Lockheed Martin, Tesla et SpaceX de Musk ont ​​​​également été usurpés de manière flagrante, ainsi que les récits de diverses personnalités du sport professionnel, notamment la superstar canadienne et Edmonton Oilers NHL Connor McDavid et la superstar NBA LeBron James, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il existe maintenant deux catégories de coches bleues qui semblent identiques. L’un comprend les comptes vérifiés avant que Musk ne prenne la barre.

Il note que “Ce compte est vérifié car il est notable dans le gouvernement, les nouvelles, le divertissement ou une autre catégorie désignée.” L’autre indique que le compte est abonné à Twitter Blue.

CityNews a contacté le service des communications de Twitter pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

D’autres personnalités controversées, telles que Kyle Rittenhouse, l’adolescent américain de 19 ans acquitté des accusations de meurtre pour avoir tiré sur trois hommes, dont deux mortellement, lors des troubles civils à Kenosha, Wisconsin, en août 2020, ont été vérifiés par une coche bleue via Twitter. nouveau modèle d’abonnement.

Il a remercié Musk d’avoir modifié les règles de vérification de Twitter, affirmant qu’il était “l’élite maintenant”.

Pendant ce temps, Musk a finalement noté le nombre élevé de comptes parodiques sur sa plateforme. Jeudi, le PDG de Tesla a déclaré que les faux comptes doivent avoir une “parodie” dans leur nom Twitter, pas seulement dans une partie bio du compte.

« Pour être plus précis, des récits faisant des imitations parodiques. Fondamentalement, tromper les gens n’est pas acceptable », lit-on dans un tweet de suivi.

Musk a également tweeté qu’il existe “trop ​​de coches de vérification de l’héritage bleu corrompu”, donc pas d’autre choix que de supprimer l’héritage bleu dans les mois à venir”.

Les “officiels” gris de Twitter ont été déployés plus tôt cette semaine, uniquement pour que Musk tue-les quelques heures plus tard.

Ils sont revenus jeudi soir, du moins pour certains comptes – y compris celui de Twitter, ainsi que de grandes entreprises comme Amazon, Nike et Coca-Cola, avant que beaucoup ne disparaissent à nouveau.

Les célébrités ne semblaient pas non plus recevoir le label «officiel».

Avec des fichiers de l’Associated Press