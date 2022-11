Le compte parodique d’Elon Musk suspendu après avoir tweeté des mèmes en hindi, les paroles de “Lollipop Lagelu”

Le compte parodique d’Elon Musk qui semait la confusion sur Twitter ces derniers jours est désormais suspendu. Si vous étiez, à un moment donné, surpris de voir Elon Musk tweeter en langues indiennes, allant de «yeh bik gayi hai chidiya” en hindi aux paroles de la chanson Bhojpuri “Lollipop Lagelu”, c’est ce récit parodique que vous avez rencontré. Depuis la prise de contrôle de Twitter par Musk et les licenciements massifs qui ont suivi, les utilisateurs de Twitter ont été en effervescence alors que les inquiétudes concernant la sécurité et la désinformation montaient. De nombreux utilisateurs envisagent de quitter complètement la plate-forme.

Dans ces circonstances, le compte clone de Musk a émergé, passant par la poignée @iawoolford. Il y avait une coche bleue, la photo de profil exacte de Musk et sa biographie. De nombreux utilisateurs de Twitter ont été amenés à croire qu’il s’agissait du vrai tweet de Musk en hindi. Outre les paroles des chansons et le mème, le compte a également tweeté «Twitter tere tukde honge gang ko bhi $8 dene padenge», faisant allusion à l’accusation que Musk a mise sur la tique bleue.

La personne derrière le compte parodique est Ian Woolford, a rapporté Hindustan Times. Il est professeur d’hindi américano-australien à l’Université La Trobe de Melbourne. Woolford dirige le programme de langue hindi à l’université et enseigne également des cours de culture sud-asiatique. Il parle couramment l’hindi, l’ourdou, le sanskrit, le persan et peut comprendre le bhojpuri et le maithili.

Cher @Elon Musk que se passe-t-il sur Twitter ? Que se passe-t-il sur Twitter ? Il y en a deux @Elon Musk sur Twitter avec un nom similaire, un profil similaire et une bio similaire. Voici d’abord @Elon Musk avec en anglais, mais un autre @iawoolford en hindi et en langue My Bhojpuri. Veuillez agir. pic.twitter.com/Xi5nHnhVFp – AMVRISH NAND KUMAR 💙 (@amvrish_kum2) 5 novembre 2022

Bien que le compte de Woolford ait été interdit, une multitude de comptes parodiques d’Elon Musk sont apparus sur Twitter.

