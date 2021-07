Le compte parodique de Himesh Reshammiya ‘Himesh Doing Things’ est tout ce dont vous avez besoin dans la vie

Le compositeur et chanteur de musique Himesh Reshammiya juge peut-être l’émission de télé-réalité Indian Idol pendant le week-end, mais une page Instagram qui lui est dédiée divertit les internautes tout au long de la semaine. La poignée Instagram qui s’appelle @himeshdoingthings est une page qui vous fera sûrement rire avec le talent de l’administrateur qui présente les publications du chanteur sur les réseaux sociaux d’une manière unique et fraîche.

Prenant une histoire ou une bobine Instagram aléatoire partagée par le chanteur, Himesh Doing Things ajoutera son propre ensemble de bizarreries, de sarcasmes et d’esprits qui vous laisseraient en rupture. Que ce soit Himesh disant lentement wow, ou disant à son personnage à l’écran Vivaan qu’il est « en surpoids », le compte parodique vous laissera sûrement faire défiler leurs listes de contenu.

Prenez ce post Instagram par exemple, où le chanteur est vu assis dans ce qu’on appelle une position « manspread ». Le chanteur avait initialement partagé la photo sur son compte Instagram et l’avait sous-titrée « Je vous aime tous ».

Mais Himesh Doing Things a posté la même photo et a ajouté une légende qui aurait sûrement un écho auprès de nombreuses femmes. « Himesh quand la société vous demande de vous asseoir comme une dame. Taguez une dame. Écrasez le patriarcat.

Avec plus de 31,2 000 abonnés, Himesh Doing Things présente souvent les publications du chanteur sur les réseaux sociaux sous un tout nouveau point de vue. Une fois que vous l’aurez vu, vous ne pourrez peut-être jamais revenir en arrière. Comme ce Reel Instagram partagé par l’acteur où il synchronise les lèvres avec sa chanson Teri Yaad avec Badshah. Les paroles de la chanson où Badshah arrive avec son rap mettent en avant une question de l’amant se demandant comment il passerait sa vie sans elle, se demandant s’il devait vivre ou mourir. Himesh Doing Things sort les paroles de leur contexte et les sous-titres avec : « Himesh au milieu d’une crise existentielle. Tag un philosophe.

Compte tenu de l’intérêt que la publication Instagram a reçu avec plus de 46,3 000 vues, un adepte a commenté : « L’impression discrète que ce compte est géré par Himesh lui-même. » Cependant, l’administrateur anonyme n’a pas tardé à répondre et a répondu : « votre clé peut-elle être inférieure à cela ? »

La bio Instagram de Himesh Doing Things mentionne que le compte s’est inspiré de son homologue occidental, Kanye Doing Things, qui publie un contenu similaire basé sur l’artiste hip-hop américain Kanye West et ses apparitions publiques. Kanye Doing Things compte un million d’abonnés sur Instagram et publie des photos aléatoires de l’artiste, mais n’a pas le zing que Jimesh Doing Things apporte avec son imagination créative extraite de références pertinentes à la culture pop.

Par exemple, ce post partagé par Kanye Doing Things le montre vêtu d’une tenue tout en argent et d’un maquillage qui décrit clairement ce qui est sur la photo, « Kanye s’est habillé pour son nouvel opéra ».

Ou ce post qui montre Kanye dans un costume outrageusement surdimensionné dont la légende est sèche, « Kanye s’habille ».

Imaginez maintenant si Himesh Doing Things aurait atterri sur une image similaire de Himesh. Prenez cette photo du chanteur de ses premiers jours dans l’industrie musicale qui a été publiée sur le compte parodique. La légende se lit comme suit : « Himesh en tant que photo vintage de l’université de votre père. Taguez vos amis d’université vintage.

Quelle est votre publication Instagram préférée de Himesh Doing Things ?

