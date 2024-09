Le compte OpenAI News sur X a été compromis et des messages cryptographiques ont été envoyés – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – OpenAI a déclaré que l’un de ses comptes sur X a été compromis lundi, lorsqu’un individu non autorisé a envoyé des messages invitant les utilisateurs à cliquer sur un jeton cryptographique prétendant faussement être lié à la startup d’intelligence artificielle.

L’entreprise a déclaré être au courant du problème et qu’elle l’examinait. Les messages, qui provenaient du compte @OpenAINewsroom, sont apparus vers 19 heures, heure de New York, et étaient encore visibles pour certains utilisateurs environ une heure plus tard, avant d’être supprimés.

Lundi matin, avant l’incident du compte de presse, un membre du personnel de sécurité d’OpenAI a publié une note interne aux employés les avertissant d’une augmentation récente des prises de contrôle de comptes impliquant des employés d’OpenAI, et partageant un guide sur la façon de sécuriser leurs comptes, selon une personne familière avec le sujet qui a demandé à ne pas être identifiée pour discuter d’informations privées.

Ce n’est pas la première fois qu’un compte lié à OpenAI publie une publication frauduleuse liée à la crypto-monnaie. Dimanche, le compte du chercheur Jason Wei a publié un message similaire prétendant annoncer un jeton appelé $OPENAI. Et en juin, le compte du scientifique en chef d’OpenAI, Jakub Pachocki, a été piraté. Le compte de la directrice technique Mira Murati a également été brièvement piraté en juin 2023.

(Ajoute une note du personnel au troisième paragraphe.)

©2024 Bloomberg LP