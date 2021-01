Un compte Instagram, qui aurait été créé par un Instagrammer gay, nomme et fait honte aux « Covidiots » qui ont affiché des règles de verrouillage pendant la pandémie.

Le compte @gaysovercovid, qui a été créé par un utilisateur anonyme, parcourt les publications Instagram de la communauté gay pour trouver et partager des personnes qui organisent des fêtes sans masque et d’énormes rassemblements alors que les cas de coronavirus continuent de grimper.

Les messages incluent une énorme fête de Noël à Miami où au moins 30 fêtards étaient réunis à l’intérieur, se regroupant pour une photo, sans masque en vue.

Un autre était un clip tiré de TikTok et intitulé « Les gays à leurs soirées du circuit de New York » montrant ce qui semblait être un club ou une fête animée remplie d’hommes dansants, sans masques.

Le groupe derrière le compte Instagram a écrit dans la légende: « Le @tiktok le plus relatable que nous ayons vu. Janvier va être un mauvais mois pour le nombre de cas, les hospitalisations et les décès liés aux coronavirus.

«Pour ceux d’entre vous qui sont restés à la maison, merci. Pour ceux d’entre vous qui ont voyagé, veuillez vous mettre en quarantaine et passer un test. Il n’est jamais trop tard pour avoir de l’empathie pour les autres.

Un clip tiré de TikTok et intitulé « Les gays à leurs soirées du circuit de New York » montrait un scénario d’hommes gays faisant la fête pendant le week-end de vacances du Nouvel An

Le compte a également semblé appeler les travailleurs de la santé qui ont été vus en train de faire la fête le week-end dernier

‘Joyeux 19 personnes In-Door Covid No Mask Christmas. Je déteste vous annoncer la nouvelle, mais il n’y a pas UN SEUL lit de soins intensifs disponible pour vous. Pourquoi tu ne peux pas rester à la maison? les créateurs du compte ont écrit dans une légende.

Dans une autre image montrant un groupe en fête à Miami, la légende se lit comme suit: « Miami, la pandémie est-elle partie là-bas? La dernière fois que j’ai vérifié, vous étiez juste en dessous de vos chiffres. Arrêtez d’organiser des soirées d’épandage.

Le compte, qui compte plus de 108000 abonnés, a également dévoilé les travailleurs de la santé qui avaient reçu le vaccin COVID-19 juste avant de se rendre à Puerto Vallarta pour une fête.

«Le privilège du blanc à son meilleur. Suffisamment privilégié pour être vacciné il y a deux jours, ce professionnel de la santé est maintenant sur une plage de Puerto Vallarta sans se soucier du monde », lit-on dans la légende du message.

Pendant ce temps, le CDC supplie les gens de rester à la maison et de ne pas voyager. Je ne comprendrai jamais ce manque d’empathie », poursuit la légende.

Alors que la plupart des articles ajoutent un peu d’humour, il y a des clips qui montrent des travailleurs de la santé implorant que les gens prennent le virus au sérieux et un incident impliquant un bateau transportant 60 passagers coulant au Mexique.

Une vidéo partagée sur la page montre une parodie d’une scène de Mean Girls mettant en vedette Regina George (photo)

Dans un clip, un travailleur de la santé est entendu dire aux gens de rester à la maison parce que «nous n’avons pas les ressources pour vous sauver».

‘Je suis tellement fatigué. Je suis tellement épuisé. Je suis tellement sur les gens qui meurent … Et puis voir tous ces gens faire la fête pour le réveillon du Nouvel An ou faire quoi que ce soit … ou dire que cette merde n’est pas réelle … J’en ai tellement fini », dit l’agent de santé .

L’Instagram a également partagé une vidéo d’un bateau de fête qui a coulé dans les eaux océaniques de Puerto Vallarta, au Mexique, le soir du Nouvel An.

Des images de l’incident ont montré que les passagers du bateau étaient secourus. Aucun d’entre eux n’a été blessé.

« Dans une finale de la série se terminant en 2020 à Puerto Vallarta, le bateau de fête, PV Delice, a coulé au fond de l’océan », a écrit @gaysovercovid, exhortant les gens à « rester à la maison ».

Le compte a provoqué une « guerre civile gay », certains offrant même des récompenses financières à quiconque détient des informations sur l’identité du créateur anonyme.

Au moins un groupe offre 500 $ pour une preuve tangible menant à l’identité du créateur.

« Depuis si longtemps, ils ont caché l’écran, essayant de se débarrasser de leurs camarades gays, rendant notre communauté aussi source de division que jamais », a déclaré le groupe offrant la récompense.

«S’ils croient que ce qu’ils font est juste, pourquoi être lâche et nous dire qui ils sont vraiment.

L’Instagram a également partagé une vidéo d’un bateau de fête qui a coulé dans les eaux océaniques de Puerto Vallarta, au Mexique, le soir du Nouvel An

Plusieurs personnes ont critiqué le compte pour avoir attaqué des influenceurs gays qui ont voyagé pendant la saison des vacances et sont allés sans masque à de grandes fêtes.

Cependant, beaucoup d’autres célèbrent qui est à l’origine du récit pour avoir dénoncé un tel comportement au milieu d’une pandémie.

Une demande de commentaire de DailyMail.com à Gays Over Covid n’a pas été immédiatement retournée mardi après-midi.

Un autre compte Instagram avec le pseudo @utahcovididiots a également partagé des images et des clips de résidents locaux bafouant les restrictions COVID.

Une image montre au moins 18 personnes qui ont apparemment voyagé de l’Utah à Lava Hot Springs, dans l’Idaho, pour les vacances du Nouvel An.

« Si quelqu’un que vous connaissez est allé à Lava Hot Springs pendant le Nouvel An et vous a dit qu’il était responsable et qu’il n’y avait aucun danger de # covid_19, voici la preuve qu’il a menti », indique la légende d’une image.

«Les #covididiots n’ont aucune honte et votre santé et votre sécurité ne les préoccupent pas. ZÉRO. Cet égoïsme est époustouflant et exaspérant », a poursuivi le message.

Un autre article partagé par la page appelle la star de la télé-réalité TLC Kat Von D pour avoir célébré les vacances de Noël avec sa famille et ses amis

‘@thekatvond merci d’avoir répandu votre « amour » avec le côté de # covid_19. S’il vous plaît, ne soutenez pas ces célébrités #covidiots en dépensant un centime de votre argent durement gagné pour leurs marques », lit-on dans l’article.

« Ils se moquent de vous quand ils roulent votre pâte tout en affichant leurs restrictions #antivax et anti #covid. Kat Von Douche ne mérite pas un centime de votre argent !! ‘

Les responsables de la santé ont averti les Américains de rester chez eux pendant la saison des vacances, mais des millions de personnes ont pris le ciel pour rendre visite à leur famille à travers le pays.

De grands rassemblements, surnommés « super-épandeurs », ont eu lieu dans plusieurs États, dont la Floride et la Californie, où les cas de virus continuent de grimper.

Des milliers de personnes ont été vues en Floride pendant le week-end du réveillon du Nouvel An en train de faire la fête dans les bars de plage et sur les plages. Beaucoup ne portaient pas de masques.

«Super-COVID» se répand aux États-Unis. Il a été signalé pour la première fois au Colorado la semaine dernière. Il a ensuite été confirmé en Californie, qui compte désormais six cas, et en Floride avant d’être retrouvé à New York (tous représentés)

La variante découverte aux États-Unis a suscité des inquiétudes, car l’Amérique signale déjà plus de 20,8 millions de cas. Au moins 353628 Américains sont morts de la maladie

Il y a quelques semaines à peine, la Californie est devenue le premier État à dépasser les 2 millions de cas, et c’est l’un des quatre États où la souche britannique très contagieuse de COVID a été trouvée.

Le Colorado a été le premier à signaler un cas de «souche mutante», suivi de la Californie, de la Floride et lundi à New York.

La souche « super-COVID » a replongé le Royaume-Uni dans un autre verrouillage avec 1 personne sur 50 contractant le virus.

Plus d’un million de personnes au Royaume-Uni sont actuellement atteintes du virus et les cas ont grimpé de 70% en une semaine seulement.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la nouvelle variante ne laissait au gouvernement d’autre choix que d’imposer un autre verrouillage national.

La variante découverte aux États-Unis a suscité des inquiétudes, car l’Amérique signale déjà plus de 20,8 millions de cas.

Au moins 353 628 Américains sont morts de la maladie.