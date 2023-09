Le « compte Instagram officiel » d’Aaradhya Bachchan critiqué par les internautes ; les fans critiquent le créateur en disant: « Criminel à mes yeux »

Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan fille Aaradhya est l’un des enfants stars populaires de Bollywood. L’adolescente fait l’actualité de toutes ses apparitions avec sa mère Aishwarya Rai Bachchan lors d’événements. En fait, les gens l’adoraient depuis sa pose à Cannes jusqu’à ses récentes sorties où sa simplicité a séduit. Cependant, elle n’est pas sur Instagram. Même si c’est le cas, ce n’est pas un compte public. Aaradhya Bachchan, comme d’autres enfants stars, a de nombreuses pages de fans qui lui sont dédiées. Alors que la plupart d’entre eux partagent des photos d’elle provenant d’autres sources comme des pages de paparazzi, l’une d’elles retient beaucoup d’attention. Jetez un coup d’oeil…

Nous pouvons voir que la page contient un certain nombre de ses photos modifiées. Les internautes sur Reddit sont furieux. Ils trouvent que ce genre d’obsession envers un mineur est complètement écoeurant. Une personne a commenté : « Il faut le démonter, où sont les parents ? tandis qu’un autre a écrit : « C’est effrayant et criminel à mes yeux. Si ce n’est pas le cas, ça devrait l’être. Ce n’est qu’une enfant ! Si vous parcourez la page, vous verrez les modifications d’Aaradhya Bachchan même avec Salman Khan et Narendra Modi, le Premier ministre indien.

L’action sévère d’Abhishek Bachchan pour sa fille Aaradhya Bachchan

Il y a quelques mois, Abhishek Bachchan a porté plainte contre des YouTubeurs pour avoir diffusé de fausses vidéos sur la santé de sa fille. Ils répandent des rumeurs selon lesquelles elle souffre d’une maladie potentiellement mortelle et ainsi de suite. Ses avocats ont également gagné le procès. Les tribunaux ont déclaré que les enfants, comme les adultes, ont également le droit de lutter contre les fausses rumeurs et de préserver leur réputation. Les internautes veulent que le couple agisse et agisse contre de telles pages qui transforment ses photos à ce point…

Nous sommes conscients à quel point le montage et la technologie de l’IA peuvent être dangereux pour les mineurs. Le cybermonde regorge de dangers. Les inquiétudes des fans d’Abhishek Bachchan et d’Aishwarya Rai Bachchan semblent ici sincères. Voyons comment les parents réagissent à cela !