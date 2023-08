Le compte Instagram de Rakhi Sawant est piraté ; l’actrice dit : « Seuls Adil Khan Durrani et Rajshree More y ont accès »

Rakhi Sawant a fait la une des journaux et a beaucoup de problèmes. Son ex-mari, Adil Khan Durrani est revenu de prison et a fait des ravages dans sa vie. Il a formulé de nombreuses allégations graves contre elle. Il a révélé qu’elle avait pris ses vidéos nues et qu’elle le battait également. Adil a également révélé que Rakhi lui avait pris de nombreux cadeaux luxueux et n’avait jamais rendu son argent. Postant ses diverses allégations, Rakhi est également venu parler d’Adil.

Elle l’a accusé de l’avoir violée et de vendre ses vidéos de nu. Elle a dit qu’il l’avait frappée et lui avait fait accepter l’islam de force. Rakhi a en outre lancé de nombreuses accusations. Cependant, elle a eu un autre problème lorsque son meilleur ami, Rajshree More, s’est prononcé ouvertement contre elle.

Rajshree a déclaré que Rakhi l’avait menacée et qu’elle devait donc révéler tous les sombres secrets de Rakhi. Elle a également porté plainte contre Rakhi pour l’avoir menacée. Rajshree More, Adil Khan Durrani et Sherlyn Chopra se sont ensuite associés contre Rakhi Sawant. Maintenant, Rakhi a un autre problème à affronter.

Le compte Instagram de Rakhi est piraté

Le compte Instagram de Rakhi Sawant, qui compte 10 millions de followers, a été piraté. Son compte semble désormais indisponible. Elle a allégué qu’Adil Khan Durrani et Rajshree More l’avaient piraté. Elle a révélé qu’elle n’y avait pas accès et que seul Adil, Rajshree pouvait y accéder.

Rakhi Sawant accuse Adil et Rajshree

Rakhi a récemment été repérée par les paparazzi alors qu’elle se dirigeait vers la Omra. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’un pèlerinage effectué par des musulmans dans la ville sainte de Masjid al-Haram à La Mecque. Les paparazzi ont interrogé Rakhi sur les problèmes entre elle et Adil, Rajshree. La star de Bigg Boss les a accusés tous les deux d’avoir piraté son Instagram.

Rakhi a déclaré : « Je n’ai pas accès, Adil et Rajshree ont piraté mon compte, ils ne me laissent pas dormir ni manger. Je rentre chez moi et ils continuent de me torturer. »

Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani se sont mariés en 2022.