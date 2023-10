Le compte Instagram de l’acteur Salaar Prabhas disparaît ; est-il piraté ou désactivé ?

Acteur Prabhas a un énorme fan à Bollywood ainsi que dans l’industrie du Sud. Il est la plus grande star pan-indienne et a également de bons fans qui le suivent sur les réseaux sociaux. Mais les fans sont inquiets et déçus car son compte Instagram a disparu. Oui, les gens pensent que son compte Instagram est supprimé ou a été piraté. Prabhas comptait plus de 10 millions de followers sur Instagram.

Il n’est pas très actif sur Instagram mais il continue de partager toutes les publications importantes de temps en temps. Cependant, les fans sont inquiets depuis la disparition de son compte. Cette histoire dure depuis longtemps dans l’actualité du divertissement. Manobala V, expert commercial de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), a également confirmé que le compte de Prabhas n’est plus visible sur Instagram.

Il a écrit : « »BREAKING : le compte Instagram de #Prabhas est suspendu/supprimé/désactivé. »

Côté travail, Prabhas attend la sortie de son film, Salaar. Le film devait initialement sortir le 28 septembre. Il allait entrer en conflit avec le film de Vivek Aghnihotri. La guerre des vaccins et Fucrey 3 mais cela a ensuite été reporté. Il a été repoussé à décembre en raison de travaux de post-production en cours.

Le film sortira désormais le 22 décembre de cette année. Il affrontera Dunki de Shah Rukh Khan au box-office en décembre. Cela va être le plus grand choc du box-office.