Le compte Instagram de Kanye West est restreint suite à une publication “anti-juive”

Kanye West est toujours imprévisible, mais cette fois-ci, ses bouffonneries sont plus inattendues et injustifiées que jamais.

Suite à la controverse entourant sa chemise « White Lives Matter » et la publication de captures d’écran sans fin sur son défunt ami Virgil Abloh, Instagram a restreint le compte de Ye pour avoir publié un message que certains qualifient d’« anti-juif ».

Selon des rapports de Nouvelles de la BNC, un porte-parole de Meta a révélé qu’Instagram avait supprimé le contenu de la page Instagram de Ye et imposé une restriction sur le compte après que la société eut déclaré que le rappeur avait violé ses règles et directives. Meta n’a pas précisé quel contenu a été spécifiquement supprimé du compte et quel contenu a violé leurs règles, mais la décision intervient après qu’il a publié vendredi un message désormais supprimé qu’un groupe qualifie d’antisémite.

Dans le message, West a partagé une capture d’écran d’un échange de texte qu’il a dit avoir eu avec Diddy, qui comprenait la légende “Jésus est juif”. Le message semblait montrer Ye affirmant que Diddy était contrôlé par le peuple juif, ce qui fait référence à une théorie du complot antisémite de longue date.

Ce message est venu après que Kanye est apparu dans une interview de Fox News jeudi avec Tucker Carlson, où il a également fait écho aux théories du complot antisémite. Dans cette interview, Ye a accusé Jared Kushner – qui est juif – d’avoir négocié des traités israéliens à des fins monétaires.

Après avoir perdu l’accès à sa page Instagram, Ye est passé à Twitter, où il a doublé ses opinions et a promis de parler davantage des Juifs demain parce qu’il a “un peu sommeil ce soir”.

“J’ai un peu sommeil ce soir, mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS”, a-t-il tweeté. “Ce qui est drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont en fait juifs aussi. Vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve quiconque s’oppose à votre programme.”

Ce tweet a été rapidement supprimé par Twitter pour violation de leurs politiques.

Il a continué, “Selon vous, qui a créé la culture d’annulation ? »

Il a résumé les choses dans un autre tweet en écrivant : « La jeunesse iranienne mène une révolution contre 44 ans de dictature. Le monde doit les soutenir et honorer leur courage.

Que ce soit pour le lancement d’un album, une chute de vêtements ou autre chose, il semble que Kanye perd de plus en plus de personnes à la minute. Espérons que cette dernière série de bouffonneries se termine bientôt.