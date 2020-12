Un acteur américain de films pour adultes est indigné par les plateformes de médias sociaux qui ciblent les travailleuses du sexe pour leur contenu.

Le compte Instagram de Kendra Sunderland, 25 ans, a été interdit après avoir plaisanté ivre, elle pouvait publier du contenu nu parce qu’elle avait commis des actes sexuels sur le PDG Adam Mosseri après qu’une photo seins nus qu’elle a téléchargée ait été autorisée à rester sur le site pendant plusieurs semaines.

Le compte Instagram de Kendra a été supprimé jeudi après avoir publié une série de contenu pour adultes sur sa rubrique histoires et a plaisanté en disant que la société de médias sociaux n’avait pas pris de mesures contre elle malgré la violation de ses politiques de nudité. La star de cinéma pour adultes avait publié une photo d’elle-même seins nus sur son compte Instagram il y a plusieurs semaines et elle a été autorisée à rester debout malgré la violation de la politique de contenu pour adultes d’Instagram.

Kendra a ensuite publié une série d’histoires Instagram mercredi la semaine dernière la mettant en vedette avec un jouet sexuel. Elle a poursuivi en affirmant qu’elle était autorisée à publier des photos nues et d’autres contenus pour adultes parce qu’elle avait commis des actes sexuels sur le patron d’Instagram, qui est un homme marié et père de trois enfants.

Cependant, selon Courrier quotidien, Instagram a nié les allégations de Kendra concernant tout lien avec Mosseri ou tout autre dirigeant de l’entreprise. La société appartenant à Facebook a également nié que Kendra ait bénéficié d’un traitement préférentiel après que les utilisateurs des médias sociaux aient affirmé avoir tenté de signaler son contenu mais ont été informés qu’il n’enfreignait pas les règles d’Instagram.

Parler à la Bête quotidienne, Kendra a déclaré qu’elle avait eu trop de griffes blanches lorsqu’elle a fait des déclarations sur Mosseri. Elle a également déclaré qu’elle ne savait pas si la raison de son interdiction était due à des allégations sur Mosseri ou à son contenu pour adultes.

Dans l’interview, Kendra a précisé qu’elle n’avait jamais vraiment su qui était le PDG d’Instagram et ne l’avait jamais rencontré. C’était purement dans l’humour que Kendra avait fait cette déclaration à propos de Mosseri. Cependant, elle a dit que ce qu’elle avait été vue faire avec un sextoy était peut-être « trop loin » pour cette plate-forme et s’est excusée.

Dans une série de tweets, Kendra a souligné comment son contenu avait été bloqué sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Elle a dit qu’elle était toujours empêchée de publier sur TikTok pour «des choses stupides avec lesquelles d’autres personnes s’en tirent».

Nous voulons tous la même liberté sur les réseaux sociaux et nous voulons tous que la discrimination contre les travailleuses du sexe cesse. Mais j’espère que vous trouverez une sorte de satisfaction ou de bonheur de savoir que mon compte a été désactivé – Kendra Sunderland ️‍ (@KSLibraryGirl) 11 décembre 2020

Si vous le voulez si mal, vous pouvez me taguer et me le demander. Chaque femme devrait être autorisée à afficher ses mamelons. Il est très clair qu’IG discrimine les travailleuses du sexe. Tout ce que j’ai publié était de remettre en question leurs conditions et d’essayer de prouver que cela ne devrait pas être contraire à leurs conditions https://t.co/WfHU2TBs5D – Kendra Sunderland 🖤🏳️‍🌈 (@KSLibraryGirl) 11 décembre 2020

Elle a ajouté que ces applications ciblent clairement les travailleuses du sexe et qu’elle n’est pas non plus exemptée. Kendra a promis de continuer à se battre pour elle-même et pour les autres travailleuses du sexe. «Nous voulons tous la même liberté sur les réseaux sociaux et nous voulons tous que la discrimination contre les travailleuses du sexe cesse. Mais j’espère que vous trouverez une sorte de satisfaction ou de bonheur de savoir que mon compte a été désactivé », a-t-elle tweeté.