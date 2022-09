“Il y avait une tendance chez les employeurs à n’offrir que des régimes à franchise élevée”, a déclaré Lisa Myers, directrice des services à la clientèle et des comptes d’avantages sociaux pour le consultant Willis Towers Watson. “Mais ils ont en fait un peu reculé … la plupart des employés ont le choix de s’inscrire.”

Pourtant, moins d’entreprises les proposent : en 2021, on estime que 17 % des entreprises offrant des prestations de santé offraient des régimes à franchise élevée, contre 20 % en 2020 et 26 % en 2019, selon recherche de la Kaiser Family Foundation .

“Pour la plupart … un [HSA-eligible] est le moyen le plus rentable d’obtenir une assurance maladie », a déclaré la planificatrice financière agréée Carolyn McClanahan, fondatrice de Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride.

Un plan de santé éligible à la HSA et à franchise élevée pour 2023 s’accompagnera d’une franchise annuelle – le montant que vous payez pour les frais médicaux couverts avant l’entrée en vigueur de l’assurance – d’au moins 1 500 $ pour un plan individuel et de 3 000 $ pour les familles. Cependant, ces plans ont souvent des primes mensuelles inférieures à celles des options de couverture qui ne sont pas à franchise élevée.

Les HSA, quant à eux, sont connus pour leur triple avantage fiscal : les cotisations sont versées avant impôt, la croissance est exonérée d’impôt et les retraits utilisés pour les dépenses de soins de santé admissibles ne sont pas non plus imposés.

Ils sont similaires aux comptes de dépenses flexibles, ou FSA, qui vous permettent également d’économiser de l’argent avant impôt à utiliser sur les dépenses médicales éligibles, quelle que soit votre couverture maladie. Mais les HSA ont des caractéristiques clés qui peuvent faire d’un plan de santé à franchise élevée éligible au HSA une meilleure option pour certains travailleurs.