Le compte de Billy Baldwin parmi ceux signalés par le FBI pour “action supplémentaire”: Twitter Files Part 6 révèle

Le compte Twitter de Billy Baldwin a été inclus dans une longue liste de comptes qui, selon le National Election Command Post (NECP) du FBI, “pourraient justifier une action supplémentaire” par le géant des médias sociaux avant les élections de mi-mandat de 2022.

Vendredi, l’écrivain de Substack, Matt Taibbi, a publié le sixième volet des fichiers Twitter, qui a révélé les liens passés entre le FBI et le géant des médias sociaux, y compris les demandes faites par l’agence fédérale pour que Twitter agisse sur les comptes qui, selon elle, propageaient l’élection. désinformation.

“Dans un e-mail interne du 5 novembre 2022, le poste de commandement des élections nationales du FBI, qui compile et envoie les plaintes, a envoyé au bureau de terrain de SF une longue liste de comptes qui” pourraient justifier une action supplémentaire “”, a écrit Taibbi sur Twitter.

Dans le Tweet, le journaliste indépendant a partagé une capture d’écran d’un e-mail daté du 5 novembre 2022, du poste de commandement national des élections du FBI au bureau extérieur de l’agence à San Francisco, où se trouve le siège social de Twitter.

Le FBI A INFORMÉ TWITTER DES UTILISATEURS VIOLANT “POTENTIELLEMENT” LES CONDITIONS : FICHIERS TWITTER

Le NECP a écrit qu’il avait été “mis au courant des Tweets de certains comptes qui pourraient justifier des mesures supplémentaires en raison de l’utilisation des comptes pour diffuser des informations erronées sur les élections à venir”. Le compte appartenant à Billy Baldwin, qui est le frère d’Alec et Stephen Baldwin, a été inclus dans la liste.

Dans l’e-mail, le NECP a demandé une “coordination” avec la société de technologie pour “déterminer si les comptes qu’il a identifiés avaient violé les conditions d’utilisation de Twitter et pouvaient faire l’objet de toute action jugée appropriée par Twitter”.

Il a également demandé “l’émission de lettres de conservation concernant les comptes identifiés ci-dessous afin de préserver les informations sur les abonnés et les informations sur le contenu en attendant l’émission d’une procédure judiciaire”.

En outre, le NECP a demandé “toute information de localisation associée aux comptes que Twitter fournira volontairement pour aider le FBI à attribuer tout suivi jugé nécessaire au bureau de terrain du FBI approprié”.

Dans le tweet suivant, Taibbi a publié une capture d’écran d’un e-mail du 6 novembre dans lequel un agent du FBI de San Francisco a transmis la liste aux “gens de Twitter”.

Un employé de Twitter a répondu le matin du 8 novembre, indiquant quels comptes avaient été suspendus, temporairement ou définitivement, et lesquels avaient vu leurs tweets supprimés.

Le compte de Baldwin n’a pas été suspendu dans l’action, et Twitter a également épargné plusieurs autres comptes que le FBI avait nommés, y compris RSB Network.

“Twitter a ensuite répondu avec sa liste d’actions prises. Notez la pitié envers l’acteur Billy Baldwin”, a écrit Taibbi dans le prochain tweet.

“Beaucoup des comptes ci-dessus étaient de nature satirique, presque tous (à l’exception de Baldwin et @RSBNetwork) avaient un engagement relativement faible, et certains ont été suspendus, la plupart avec une lettre générique” Merci, Twitter “”, a rapporté Taibbi.

@RSBNetwork est le compte Twitter officiel de Right Side Broadcasting Network, un média conservateur, et compte plus de 873 000 abonnés sur la plateforme.

Baldwin est un critique virulent de Donald Trump et dénonce fréquemment l’ancien président américain ainsi que les membres républicains du Congrès, les conservateurs et Elon Musk sur Twitter. Son profil Twitter indique « Biden 81 283 786/ Trump 74 222 552 », une référence aux résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Dans son fil, Taibbi a mis en évidence le groupe de travail sur les médias sociaux du FBI, qui a été créé après l’élection présidentielle de 2016 et qui a affecté jusqu’à “80 agents” pour surveiller l’ingérence étrangère en bonne place dans les fichiers Twitter.

“Les #TwitterFiles en révèlent chaque jour davantage sur la façon dont le gouvernement collecte, analyse et signale votre contenu sur les réseaux sociaux. Le contact de Twitter avec le FBI était constant et omniprésent, comme s’il s’agissait d’une filiale”, a commencé Taibbi.

“Entre janvier 2020 et novembre 2022, il y a eu plus de 150 e-mails entre le FBI et l’ancien chef de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth… un nombre étonnamment élevé de demandes du FBI pour que Twitter agisse contre la désinformation électorale, impliquant même des tweets de blagues de bas -comptes abonnés.”

Un représentant de Billy Baldwin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Joseph A. Wulfsohn de Fox News Digital a contribué à ce rapport.